北海道食用百合屏東種成功！九如農會馴化2年 限量500株 10月26日開賣

屏東縣九如鄉農會將日本北海道食用百合引進屏東，克服南北氣候差異，歷經2年栽培試驗，透過營養液栽培、留種繁殖及在地馴化，讓原本生長在寒冷地區的食用百合適應屏東高溫環境。農會將於本月26日「檸檬日」暨103周年慶推出在地培育食用百合，限量500株，每株200元。

一想到百合，多數人想到是觀賞價值，部分百合品種地下鱗莖也是餐桌食材。食用百合外觀由一片片肥厚鱗片層層包覆，宛如蒜頭，採收後可拆取料理，依保存時間及烹調方式不同，呈現不同口感，無論清炒或搭配其他食材，展現獨特風味。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，這項栽培試驗起於農會同事從日本北海道購買食用百合，原本只是買來品嘗，意外開啟在地培育契機。他將種子留下冷藏保存，再取出播種，並結合北玄農場營養液栽培技術，經過約2年反覆試驗，掌握適合屏東環境栽培方式。

由於日本北海道與屏東氣候差異極大，如何讓原本適應冷涼環境的百合在南台灣生長，成為培育最大挑戰。龔泰文說，百合若在11月開花，可持續養護至隔年清明節前後，隨著天氣轉熱，再將種球冷藏保存，調整生長周期；也可在當季採收後，取出球根作為料理食材，兼具觀賞與食用價值。

九如鄉農會表示，這次推出的食用百合，是農會在地農業試驗的新成果結合10月26日檸檬日及百周年慶活動推廣，讓民眾認識百合從栽培、繁殖到料理過程。未來盼累積栽培經驗，評估發展特色農作物的可行性，為九如農業增加更多元的選擇。