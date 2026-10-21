民眾黨團考察金門港旅運中心 關注外籍旅客交通罰款追繳

台灣民眾黨立委陳清龍、劉書彬今天至金門港旅運中心考察，就外籍旅客交通違規罰款如何追繳、小三通行李託運公斤數限制等議題，與中央、地方相關單位共同研商。

台灣民眾黨立法院黨團由陳清龍、劉書彬帶隊前往金門旅運中心考察，邀集交通部航港局、內政部移民署、警政署、海巡署及金門縣府等單位，研商小三通運作相關問題。

民眾黨團透過新聞稿表示，民眾關切外籍旅客在金門租用微型電動車後發生交通違規，卻可能因旅程結束、離境在即，未完成罰款繳納便離開台灣，造成後續追繳困難。

民眾黨團指出，面對外籍旅客可能因短期停留、聯繫不易或出境時程緊迫而未繳納罰款的情況，相關單位應共同研議可行措施，包含違規通知、繳費管道、出境前資訊確認及跨機關聯繫機制，降低罰款無法追繳情形。

此外，民眾黨團表示，有旅客反映行李託運公斤數限制所造成的不便，要求相關單位說明現行行李重量及貨物運輸限制訂定依據，是否兼顧海運、空運規範的一致性，以及國際間相關標準。

民眾黨團指出，盼相關單位在釐清現行規範與執行困境後，提出具體可行改善方案，讓小三通旅運更順暢、觀光環境更友善，同時落實交通管理與法規執行，為金門居民及往來旅客爭取更好服務品質。