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恆春灰面鵟鷹過境突破16萬隻 創38年調查新高

中央社／ 屏東縣21日電

進入灰面鵟鷹秋季主要過境期尾聲，墾管處恆春猛禽過境調查突破16萬大關，創下計畫性調查紀錄38年新高，讓保育界嘖嘖稱奇，笑稱接下來「每一隻都是新紀錄」。

墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會，執行恆春半島秋季遷徙性猛禽調查計畫，每年從9月1日至10月31日在社頂凌霄亭觀測。調查數據顯示，灰面鵟鷹過境量已在今天達到16萬299隻。

猛禽達人蔡乙榮告訴中央社記者，這是有計畫性調查38年以來最高紀錄。近幾年過境數量在10萬隻上下，而歷年次高紀錄是2021年的11萬7971隻。15日突破12萬大關，已讓保育界感到「不可思議」，推到16萬更是驚奇。

蔡乙榮推測，續創新高的原因，主要是台灣自墾丁國家公園成立之後，執行「保護候鳥」工作計畫。40餘年來在自然生態知識教育與法令宣導下，改善過往既有觀念，再加上野生動物保育法立法，以及執法單位落實，讓遷徙猛禽得以大部分順利過境南遷。國外繁殖區環境改善及其他過境區獵捕情形減少，共同促成族群恢復。

再者，蔡乙榮指出，將近40年過境調查更加成熟，過境數量調查工作更加熟練，並透過網路分享調查紀錄，使一切更能掌握。此外，今年秋季主要過境期，猛禽南遷路徑未受颱風影響，一路風調雨順。

蔡乙榮說，往年過境期到20日就會大幅減少，今天雖然也有5479隻，但與上週相差許多，顯示主要過境期已告一段落，後續量不會太大，接下來在31日調查結束前，「每一隻都是新紀錄」。

恆春 灰面鵟鷹

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