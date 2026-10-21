不必飛台灣也能看好戲！馬祖首屆劇場藝術季登場 相聲、喜劇笑翻全場

薔琵颱風來襲，北部、東半部將迎來風雨考驗，馬祖藝文活動則準備以笑聲迎戰！首屆「島嶼上的劇場－馬祖梅石藝文中心劇場藝術季」將於10月24日下午2時30分登場，邀請台北曲藝團（北曲）跨海演出，以相聲結合喜劇，透過《滿腹經綸》、《論拳》、《一頭大一頭小》及《唱秋二人Show》等節目，打破傳統曲藝的刻板印象，邀請居民與遊客走進劇場，在笑聲中感受表演藝術的魅力。

連江縣政府文化處表示，首屆劇場藝術季以「與本島零時差，體驗劇場藝術」為理念，隨著梅石藝文中心啟用，陸續引進音樂、戲劇、音樂劇及馬戲等不同表演形式，希望打破地理距離限制，讓馬祖民眾不必遠赴台灣本島，也能在生活的土地上接觸多元表演藝術，享受視覺與聽覺的饗宴。

這次受邀演出的北曲，將以相聲與喜劇混搭，帶來不同於傳統印象的曲藝演出。北曲總監洪慶坤表示，節目內容融合流行語、文字趣味、武術包袱、數來寶及金曲演唱，從日常生活取材，以幽默方式呈現，讓觀眾在輕鬆氣氛中感受相聲的多元面貌。

演出陣容包括有「台灣評書教母」之稱的葉怡均，與喜劇演員洪子晏搭檔演出《滿腹經綸》，以奇葩流行語及趣味文字笑談嚴肅主題；劉旭康、林三寶則在《論拳》中化身武術高手，透過相聲包袱讓觀眾一探拳法究竟是「強到爆」還是「廢到笑」。

吳姵琳帶來《一頭大一頭小》，以數來寶趣談快板與棺材板的趣味聯想；謝小玲與劉爾金則在《唱秋二人Show》中展開歌喉較勁，從經典金曲一路唱到高能量嗨歌，讓音樂、喜劇與競爭火花交織，為劇場增添歡樂氣氛。

北曲團長葉怡均指出，相聲是說話的藝術，口語表達能力更應從小培養。北曲在台灣經常走進國小、國中及高中校園，結合朗讀、演講及SEL（社會情緒學習）等內容，以生動教案開發學生的表達潛能。她也期待未來再訪馬祖時，能進一步舉辦工作坊或研習營，分享口語表達技巧，讓更多人認識相聲、學會說話的藝術。

除了欣賞演出，文化處也希望觀眾透過劇場體驗認識馬祖。今年藝術季以「一張票，串起島嶼旅行」為概念，串聯在地旅宿、餐飲及伴手禮等合作店家，讓民眾從看戲延伸至吃、住、遊、購，體驗不同於夏季旅遊旺季的馬祖秋冬風景。

「打開笑門福自來」將於10月24日（星期六）下午2時30分在馬祖梅石藝文中心演出，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活網站（https://www.opentix.life/event/2100773090573783041）；免費及優惠資訊則可至文化馬祖官網查詢。主辦單位也提醒，薔琵颱風期間天候多變，民眾前往觀演前宜留意最新交通及活動公告。

首屆「島嶼上的劇場－馬祖梅石藝文中心劇場藝術季」將於10月24日下午2時30分登場，邀請台北曲藝團（北曲）跨海演出，以相聲結合喜劇，邀請居民與遊客走進劇場，在笑聲中感受表演藝術的魅力。圖／台北曲藝團提供