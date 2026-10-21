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金門高粱不只拚酒香 食農教育串聯工藝美食…下一步瞄準藝術節

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金門高粱不只釀酒！從田間走上餐桌，化身可麗露、冰淇淋、鹹派、咖啡與麵線，甚至連喝完的酒瓶都能變成琉璃藝術品。財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，串聯食農教育、工藝創作及在地品牌，展現高粱跨越農業、飲食與文化的多元可能，並盼從一日活動逐步發展為具有金門特色的「高粱藝術節」。

這項活動從今天下午1時30分展開，立委陳玉珍也提早到場，與金門縣中正國小鼓吹隊親切互動，她關心孩子平日練習的情況，也提及連續兩年關心並協助中正國小鼓吹隊國際交流展演活動，從赴美演出到今年前往歐洲交流，均積極提供協助與支持，鼓勵孩子們勇敢走向世界舞台，以文化交流展現台灣軟實力，讓更多國際友人認識金門與台灣。陳玉珍也跟到場的在地業者交流，了解年輕人的創業困境，並預約下回要跟他們好好聊聊。

高粱是金門重要農作物，也是高粱酒產業與地方經濟發展的象徵，基金會此次從土地出發，邀請農業部種苗改良繁殖場前場長張定霖帶領親子走進高粱田，認識高粱的生長、品種與環境特性；隨後由工藝老師唐瑀帶領孩子進行高粱陶瓷壓畫，運用高粱穗、葉片及植物紋理創作，並品嘗無酒精高粱酒冰淇淋，透過觀察、觸摸、創作與味覺體驗，認識家鄉土地。

另一亮點是「高粱六味」風土餐桌，食藝師鄭維慶現場蒸煮金門高粱穗粒，創作「高粱豐收沙拉」，示範地方作物融入當代料理的可能；另集結「Ms. W製菓」高粱酒可麗露、「沐樂Mu LOVE咖啡」高粱酒冰淇淋、「大小金門」高粱鹹派、「咖啡微醺」高粱酒咖啡及「金拌麵」高粱酒麵線，與沙拉共同呈現六種風味。

基金會指出，這些並非活動限定商品，而是地方業者平時已開發或販售的產品，透過主題策劃，原本分散在不同店家的創意得以集中呈現，未來還可延伸結合觀光遊程、特色餐桌、伴手禮及文化體驗，讓單一商品串聯成更完整的金門風土故事。

活動也將創意延伸至工藝，將使用過的高粱酒瓶重新製作成琉璃作品，贈予與會代表及來賓，讓酒瓶在完成原有用途後，透過工藝轉化成具有紀念價值的生活物件。

胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安表示，金門已有許多值得被看見的創意，只是過去分散在不同領域，希望透過高粱藝術日扮演串聯者角色，促進地方品牌、青年創作者及不同產業交流合作。金門酒廠董事長吳昆璋也表示，地方業者以不同形式運用高粱，讓傳統產業基礎與創新產品產生連結，有助拓展金門高粱的品牌內涵。

基金會表示，未來將持續串聯農業、文化、教育、觀光及地方產業，讓高粱不只停留在高粱酒的既有印象，更成為認識金門土地、發展地方創意的重要媒介，並朝「高粱藝術節」的方向累積能量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍提前到場與中正國小鼓吹隊的師生開心互動。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍提前到場與中正國小鼓吹隊的師生開心互動。記者蔡家蓁／攝影

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，與會貴賓共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，與會貴賓共同主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍（右二）提前到場，並與在地業者交流意見。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍（右二）提前到場，並與在地業者交流意見。記者蔡家蓁／攝影

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍（中）提前到場與中正國小鼓吹隊的師生互動並合影。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，金門籍立委陳玉珍（中）提前到場與中正國小鼓吹隊的師生互動並合影。記者蔡家蓁／攝影

財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，邀請中正國小鼓吹隊到場進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會今天舉辦「穗・歲平安｜高粱藝術日」，邀請中正國小鼓吹隊到場進行精彩演出。記者蔡家蓁／攝影

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