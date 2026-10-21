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屏東新園工業用地及產業園區2030年完工 創造127億元產值

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府辦理新園工業用地及新園產業園區開發案預計2030年完成。可創造約127億元產值及800個就業機會。圖／縣府提供
屏東縣政府辦理新園工業用地及新園產業園區開發案預計2030年完成。可創造約127億元產值及800個就業機會。圖／縣府提供

屏東縣政府辦理新園工業用地及新園產業園區開發案，預計2030年完成開發並發揮產業效益。園區總面積34.14公頃，完成後可提供約21.35公頃產業用地，可創造約127億元產值及800個就業機會，帶動屏東產業升級及地方就業。

園區區位交通便捷，可連結高雄市小港、林園及屏東東港等地，未來將透過整體化、公共設施建設及集中管理，提供企業穩定的生產環境，並協助符合進駐條件的未登記工廠遷入，逐步改善工廠零星散布於農地所衍生的土地使用及環境管理問題。

縣府城鄉處表示，新園工業用地及產業園區開發後，將以金屬製品及食品與飼品製造業為主要招商對象，並依核定類別引進木竹製品、紙漿及紙製品、機械設備、塑膠製品，以及電腦、電子產品及光學製品等產業。

屏東縣隨著南科屏東園區及周邊重大建設陸續推動，加上新園工業用地及產業園區，未來將加強服務屏東既有中小企業及符合條件的未登記工廠，滿足高屏地區業者的擴廠及遷廠需求。

屏東縣政府辦理新園工業用地及新園產業園區開發案預計2030年完成。可創造約127億元產值及800個就業機會。圖／縣府提供
屏東縣政府辦理新園工業用地及新園產業園區開發案預計2030年完成。可創造約127億元產值及800個就業機會。圖／縣府提供

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