澎湖民團發起組團赴台北陳情 表達反對松機遷移

台北市長蔣萬安提出松山機場遷移議題，持續在澎湖延燒，澎湖民團發起籌組陳情團，赴台北市政府與交通部等陳情反對遷移，期能獲得圓滿回覆。

針對台北松山機場遷移等議題，由澎湖縣探索未來發展協會理事長李啟聰與中華民國政府頭家聯盟代表等發起赴北陳情行動，23日將利用候選人號次抽籤時，邀約所有縣長與議員等參選人，率先連署。

發起人之一的李啟聰表示，澎湖離島居民往返台灣本島，交通條件仰賴海運或航空運輸，交通條件與本島存在明顯差異。因此，任何可能影響離島航空交通的重大政策，都應充分考量澎湖居民的實際需求，保障離島居民基本權益。

李啟聰指出，此次陳情行動將聚焦就醫與緊急醫療交通、學生求學與教育交流、澎湖往返台北市區的交通便利性、觀光及地方產業發展、居民日常生活往來，以及離島交通平權等6大核心議題，向台北市政府及交通部提出陳情，要求正視離島居民需求，建立與澎湖縣政府等溝通機制，並對陳情提出正式回應。

台北市長蔣萬安最近提出松山機場遷移議題，在澎湖選舉中引發話題，縣長參選人不分黨派表達反對的立場。

李啟聰指出，地方自發性籌組赴北陳情團，目前已有澎湖縣探索未來發展協會、中華民國政府頭家聯盟等團體與個人10餘人響應，23日在澎湖縣選舉委員會前邀請參選人加入連署。