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薔琵颱風攪局！ 金廈小三通明早8時30分起雙向停航
薔琵颱風來襲，金門縣港務處今天下午表示，金門水頭往返廈門五通航線，明（22）日上午8時30分起雙向停航，後續航班將視天候狀況另行公告，提醒有搭船需求的旅客，出發前務必先向船公司確認航班資訊，以免行程受到影響。
金門縣港務處表示，此次停航依據小三通天候影響停航機制辦理，考量薔琵颱風帶來的天候變化，為確保航行安全，金廈航線自22日上午8時30分起雙向停航，後續是否恢復航行，將視天候狀況再行公告。
港務處提醒，旅客搭船前應預先向船公司確認最新航班資訊，掌握航線異動情形。如有相關疑問，可洽金門縣港務處，電話082-329538。颱風期間天候變化較大，請旅客留意最新航班公告，提前調整行程。
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