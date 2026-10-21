薔琵颱風攪局！ 金廈小三通明早8時30分起雙向停航

薔琵颱風來襲，北部、東半部將迎來風雨考驗，馬祖藝文活動則準備以笑聲迎戰！首屆「島嶼上的劇場－馬祖梅石藝文中心劇場藝術季」將於10月24日下午2時30分登場，邀請台北曲藝團（北曲）跨海演出，以相聲結合喜劇，透過《滿腹經綸》、《論拳》、《一頭大一頭小》及《唱秋二人Show》等節目，打破傳統曲藝的刻板印象，邀請居民與遊客走進劇場，在笑聲中感受表演藝術的魅力。

2026-10-21 18:34