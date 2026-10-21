胡璉「碧血丹青」題石藏戰地記憶 10月22日跨世代研討國軍精神傳承

一方刻有「碧血丹青」四字的石碑，見證金門戰地歷史，也牽引出古寧頭戰役的忠魂記憶。民國100年，太武山海印寺修繕期間，意外發現胡璉將軍題字石碑，經確認為紀念古寧頭戰役所建「忠魂塔」的奠基石。為重新梳理文物背後的歷史脈絡，並探討胡璉將軍與國軍精神的傳承，「碧血丹青—胡璉將軍與國軍精神傳承研討會」將於明日下午1時30分在國立金門大學圖資大樓陳開蓉國際會議廳舉行，從歷史文物與人物記憶出發，探討國軍精神傳承。

這方題石原為忠魂塔奠基石，忠魂塔後於八二三砲戰期間遭炸毀，題石則在多年後重現，成為追溯忠魂塔歷史、追思戰役犧牲者的重要見證。「碧血丹青」不僅是胡璉將軍留下的題字，也承載著金門戰地歲月的集體記憶，讓後人得以從具體文物重新認識戰爭留下的痕跡。

此次研討會以「碧血丹青」為題，從歷史文物、人物記憶與地方場域切入，探討胡璉將軍與金門的歷史連結，以及國軍精神如何在不同世代間延續。海印寺既是題石重現之地，也是共同主辦單位，讓研討會不只是回顧歷史，也希望藉由文物與史料的討論，深化民眾對金門戰地文化的認識。

胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安表示，歷史傳承往往從一件文物、一處場域及一段故事開始。「碧血丹青」題石的重現，讓人們重新看見戰火留下的痕跡，也提醒後人珍惜和平。期盼透過研討會，引導民眾認識胡璉將軍與金門的歷史關係，理解前人的付出，進一步思考歷史精神在當代的意義。

陳龍安指出，基金會長期推動文化藝術、扎根教育，也重視地方歷史的保存與推廣。此次攜手胡璉故居紀念館、國立金門大學及太武山海印寺，希望串聯歷史場域、文化資源與教育力量，讓年輕世代有更多機會接近文物、認識土地，將歷史理解轉化為關懷家鄉的力量。

「碧血丹青—胡璉將軍與國軍精神傳承研討會」由胡璉故居紀念館、財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會、國立金門大學及金門太武山海印寺共同主辦，新北市政府文化局指導，中華眷村文化發展總會、全國眷村文化保存聯盟協辦，藉由金門與新北相關單位合作，推動歷史文化交流。

研討會將於10月22日下午1時30分至5時20分，在國立金門大學圖資大樓陳開蓉國際會議廳舉行，歡迎關心胡璉將軍、軍事歷史、眷村文化及金門地方文史的民眾參加。