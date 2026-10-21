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勝利星村成功經驗再複製 4.76億補助打造「大潮州、大東港」新亮點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潮潮州日式歷史建築文化園區修復活化模擬圖。圖／屏東縣政府文化處提供
潮潮州日式歷史建築文化園區修復活化模擬圖。圖／屏東縣政府文化處提供

繼屏東勝利星村、屏菸1936文化基地成功活化並成為文化觀光地標，屏東縣政府爭取「再造歷史現場計畫2.0」，今年獲中央核定4.76億元經費，將針對屏東市憲光十村、潮州日式歷史建築文化園區（原潮州辦務署）及東港共和新村日式宿舍群展開修復與活化，形塑「大東港」與「大潮州」勝利星村，帶動地方文化、觀光與城鄉發展。

縣府延續再造歷史現場計畫1.0的修復成果，以「翱翔南國-屏東日遺宿舍群再造歷史場域計畫」再獲中央補助，把歷史再造從屏東市延伸至潮州、東港，擴大文化資產活化，讓歷史空間轉化為具文化、生活、觀光及產業發展新引擎。

文化處表示，憲光十村建於1927年，當時配合屏東飛行場轉型為軍用機場，設置憲兵隊並興建第一批日式建築；戰後延續為憲兵軍眷宿舍使用，其中四棟房舍2018年登錄為歷史建築。憲光十村是勝利星村全區修復的最後一塊拼圖，讓園區整體歷史脈絡更加完整。

潮州日式歷史建築文化園區前身潮州辦務署，1938年後改建做為治理林邊溪治水工事單位官舍。戰後改為公路局宿舍（公路新村），包含日式木造建築、RC建築與磚造建築等15棟於2019年登錄為歷史建築。

東港共和新村是東港重要的歷史文化資產，1940年為提供大鵬灣水上飛機場的日本海軍東港航空隊軍官居住而興建，戰後則由空軍接收，安置空軍官兵與眷屬，具豐富軍事歷史、眷村生活及地方文化特色，2023年登錄為聚落建築群。

潮州與東港兩大日式宿舍群皆位於城鎮發展核心，縣府去年起已啟動兩案的先期規畫，後續依各場域空間條件推動修復再利用，讓歷史建築在保存原有特色，同時成為地方生活一部分。

縣長周春米盼延續勝利星村的活化經驗，未來打造「大東港」與「大潮州」的勝利星村，讓不同鄉鎮發展各具風貌的文化場域，擴展屏東多元且具地方特色的文化觀光版圖。

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