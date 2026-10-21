高雄美濃白玉蘿蔔、毛豆股東會宣布 11月5日開始招募股東

一年一度的美濃白玉蘿蔔季到來，高雄市美濃區農會今天宣布，今年度的白玉蘿蔔與毛豆認股將於11月5日上午10時在「美濃專賣店」官網開放報名，限量380股，另有「蘿蔔自由行」與「企業認股方案」兩種方案可選擇，相關活動結合農產展售、食農體驗、市集與音樂表演，邀請民眾來美濃感受秋冬的田園生活。

美濃區農會自2006年起辦理拔蘿蔔活動，2011年開始推出白玉蘿蔔股東會。美濃農會指出，今年由4位在地農友投入，共有人字山下、順發蘿蔔田、翔啟、又生農場等四個田區可認股，種植白玉蘿蔔與毛豆。兩種作物每股認股金額均為800元，白玉蘿蔔每股預估可採收40台斤，毛豆每股預估可採收20台斤。

「蘿蔔自由行」預計於11月中下旬至12月中旬開放預約，民眾可透過「美濃專賣店」活動專區查詢個人農場資訊，直接與農民聯繫，確認體驗日期及採收安排。

「企業認股方案」適合約100至170人或人數更多的團體採收體驗，結合田邊點心及客製化活動。可跟合作夥伴一起捲起袖子走進田裡，在農事體驗中認識產地，留下與同事、家人共同出遊的回憶，並以實際參與支持在地農業。企業認股洽詢專線為（07）612-8299、0988-734-080。

此外，生鮮白玉蘿蔔也將於11月9日起開放預購，並自11月16日起陸續出貨。民眾可至「美濃專賣店」電商平台預購，或致電美濃蔬果場訂購，電話：（07）683-0453，