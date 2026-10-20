特搜出勤更要平安歸隊 周春米感謝蘭馨捐118萬救援裝備

強化特殊搜救及人道救援量能，屏東縣國際蘭馨交流協會捐贈人道救援及醫療裝備給屏東縣府消防局，今20日在特搜大隊捐贈典禮，縣長周春米出席，會長蔡素滿代表捐贈。周春米說，特搜人員每次出勤都可能面臨高風險，面對特殊且艱難的救援任務，專業訓練與完善裝備缺一不可，感謝協會實際行動，協助第一線提升救援效率與執勤安全。

此次捐贈裝備包含連續式呼吸器組、圓盤切割機及相關配件、安全防護箱、戰術巡邏包及醫療救護背包等，涵蓋切割破壞、醫療支援及器材攜行防護等救援需求，捐贈總金額達118萬3000元，依實際救援需求妥善運用，持續提升特搜救援量能與執勤安全。

周春米表示，特搜勤務與一般勤務不同，隊員除須接受專業訓練，每次出勤都可能面臨瞬息萬變危險，除完成任務，更重要的是平安返隊。此次受贈人道救援及醫療裝備，未來不論投入國內或國際特殊搜救任務，都能提供第一線人員更多支援，讓救援工作更安全、更有效率。

屏東縣國際蘭馨交流協會會長蔡素滿表示，這次捐贈的不只是一批人道救援器材，更代表蘭馨姊妹對特搜大隊的支持與守護，以及對公共安全與社會責任的承諾。

屏東縣消防局今年9到12月輪值國際人道救援，消防局表示，受贈裝備後續依實際救援需求配置，落實操作訓練與維護管理，確保各項器材在任務中發揮效能。持續透過公私協力充實災害救援量能，將民間善意轉化為第一線實際可運用的救援力量。