快訊

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

慢跑突心跳停止！40歲馬拉松跑者住院近50天 妻子1決定救他一命

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

聽新聞
0:00 / 0:00

議員指馬祖兒少個案送台灣安置 縣府：長期評估後決定

中央社／ 連江縣20日電
國民黨連江縣議員陳書建（圖）20日於縣議會質詢時指出，縣內有一兒少個案，因馬祖無合適安置處所，近日由民社處安排送至台灣本島安置，質疑個案離鄉背井生活，是否會產生適應不良等問題，處理不慎可能造成二度傷害。中央社
國民黨連江縣議員陳書建（圖）20日於縣議會質詢時指出，縣內有一兒少個案，因馬祖無合適安置處所，近日由民社處安排送至台灣本島安置，質疑個案離鄉背井生活，是否會產生適應不良等問題，處理不慎可能造成二度傷害。中央社

國民黨籍連江縣議員陳書建今天指出，一兒少個案因馬祖地區無合適安置處所，最後安置於台灣本島。連江縣府民社處長曾玉花說，個案經長期評估後才送台，將持續關心其狀況。

陳書建今天在縣政總質詢時發言，縣府長期仰賴台灣本島安置資源，馬祖有一兒少個案，因馬祖無合適安置處所，近日由民社處安排送至台灣本島安置。個案離鄉背井生活，是否會產生心理衝擊，或生活適應不良問題，若處理不慎，恐造成二度傷害。

連江縣政府民政社會處長曾玉花回應指出，連江縣內近日的確有一個案，經考量原生家庭狀況，並經過專業社工長達3個月評估，以及外部委員建議，最後決定媒合到台灣本島的寄養處所與學校，更有利於個案未來的整體發展與教育。

曾玉花說明，個案赴台灣本島安置期間，教育處會協助個案在學習上無縫接軌，民社處社工也將持續關心與照顧，致力讓孩子在安全與有愛的環境下長大。

曾玉花說，馬祖地區兒少安置資源部分，目前正逐步建立相關機制，包括明年起與家扶基金會合作，針對縣內有意願承接兒少安置的家庭，提供輔導、教育訓練等，協助寄養家庭符合相關法律規範。

曾玉花更說，馬祖地區目前兒少個案，均有專業社工介入輔導。日前有低收入戶兒少個案，民社處從小學到高中持續追蹤輔導，該個案赴台緊急就醫等狀況，費用可從衛生福利部補助或公益彩券盈餘分配款中支用。

馬祖 議員 兒少

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學者：政府應提供街友 長期個別化協助

屏東擬推校園友善調處 屏教職批比校事會議更可怕 縣府：未定案

陳金德：馬太鞍溪北岸用地取得 洪氾區採協議價購

街頭醫療 讓街友回歸社會

相關新聞

生日才過2天…高雄七連霸里長驟逝享壽64歲 華聲里選舉喊卡

高雄市新興區華聲里七連霸里長林禮志，15日才剛過完64歲生日，沒想到時隔2天，於17日病逝，原本準備挑戰八連霸，人生畫下句點。林禮志是華聲里下屆里長選舉唯一登記參選人，他不幸離世，選區陷入「無人參選」局面，高雄市選委會今公告停止選舉，將擇期重新辦理。

地方震撼彈！屏東滿州鄉長古榮福涉賄被收押 選情出現重大變化

選前不到40天，屏東縣滿州鄉長古榮福因涉以免費招待鄉旅遊、贈水蜜桃禮盒賄選，今天屏東地檢署偵辦後法院聲押禁見獲准，是年底大選屏東縣第一個鄉長參選人涉賄遭收押，消息傳出地方震驚，為年底鄉長選舉投下震撼彈。

議員指馬祖兒少個案送台灣安置 縣府：長期評估後決定

國民黨籍連江縣議員陳書建今天指出，一兒少個案因馬祖地區無合適安置處所，最後安置於台灣本島。連江縣府民社處長曾玉花說，個案...

日本網紅Naco 5天4夜開箱屏東 體驗文化底蘊、海洋魅力

為拓展日本入境旅遊市場，屏東縣政府邀請日本網紅Naco到屏東，展開5天4夜踩線行程，透過實地走訪，並藉由社群平台分享旅遊...

屏東校園跑道累計改善131校 力拚118年前完成全縣

屏東縣政府推動縣屬學校跑道改善計畫，近期再獲中央核定補助19校，累積有131校納入改善。縣府表示，目前仍有78校待改善，...

羽球、匹克球都能打 屏東3.5億綜合運動館動土預計2027年11月底完工

推動全民運動風氣、培養競技運動人才，屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工，縣長周春米出席表示，完工後除能辦大型賽事，也將成為社區休閒運動中心，兼具競技與休閒功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。