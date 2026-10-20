議員指馬祖兒少個案送台灣安置 縣府：長期評估後決定

國民黨籍連江縣議員陳書建今天指出，一兒少個案因馬祖地區無合適安置處所，最後安置於台灣本島。連江縣府民社處長曾玉花說，個案經長期評估後才送台，將持續關心其狀況。

陳書建今天在縣政總質詢時發言，縣府長期仰賴台灣本島安置資源，馬祖有一兒少個案，因馬祖無合適安置處所，近日由民社處安排送至台灣本島安置。個案離鄉背井生活，是否會產生心理衝擊，或生活適應不良問題，若處理不慎，恐造成二度傷害。

連江縣政府民政社會處長曾玉花回應指出，連江縣內近日的確有一個案，經考量原生家庭狀況，並經過專業社工長達3個月評估，以及外部委員建議，最後決定媒合到台灣本島的寄養處所與學校，更有利於個案未來的整體發展與教育。

曾玉花說明，個案赴台灣本島安置期間，教育處會協助個案在學習上無縫接軌，民社處社工也將持續關心與照顧，致力讓孩子在安全與有愛的環境下長大。

曾玉花說，馬祖地區兒少安置資源部分，目前正逐步建立相關機制，包括明年起與家扶基金會合作，針對縣內有意願承接兒少安置的家庭，提供輔導、教育訓練等，協助寄養家庭符合相關法律規範。

曾玉花更說，馬祖地區目前兒少個案，均有專業社工介入輔導。日前有低收入戶兒少個案，民社處從小學到高中持續追蹤輔導，該個案赴台緊急就醫等狀況，費用可從衛生福利部補助或公益彩券盈餘分配款中支用。