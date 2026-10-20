澎湖後寮保安林命名 融入在地文化記憶

林業保育署屏東分署為深化保安林與在地的情感及文化連結，日前舉辦「澎湖地區第2908號土砂捍止保安林」命名票選活動，最終由「後寮保安林」脫穎而出。

林業及自然保育署屏東分署表示，保安林過去皆以冰冷的流水號識別，無法連結地方特色，為提升大眾對周遭保安林的關注，近年積極推動保安林在地命名作業，透過尋找地方文化、傳統地名或歷史故事，凝聚社區共識，賦予保安林充滿溫度的在地名稱。

屏東分署表示，今年選定澎湖縣白沙鄉後寮村一處面積約9.76公頃、於民國61年3月編定的第2908號土砂捍止保安林，並以「後寮」及「煙墩山」為命名選項，代表當地農漁並作、與海共生的故事。活動開放社區居民及師生透過問卷調查或現場投票參與，其中「後寮保安林」獲得7成民眾支持，成為保安林區的名字。

屏東分署表示，白沙鄉後寮社區的「後寮保安林」誕生，未來這片保安林不再只是地圖上生硬的保護區，而是與後寮天堂路、舢舨垵魚灶、古厝石敢當一樣，都是社區共同擁有的珍貴環境資產。未來將持續推動多元的在地參與，攜手社區長久守護這條綠色防線，將澎湖珍貴的自然與歷史記憶傳承下去。