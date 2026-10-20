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地方震撼彈！屏東滿州鄉長古榮福涉賄被收押 選情出現重大變化
選前不到40天，屏東縣滿州鄉長古榮福因涉以免費招待鄉旅遊、贈水蜜桃禮盒賄選，今天屏東地檢署偵辦後法院聲押禁見獲准，是年底大選屏東縣第一個鄉長參選人涉賄遭收押，消息傳出地方震驚，為年底鄉長選舉投下震撼彈。
古榮福年底尋求連任，面對前鄉長余增春挑戰，上演「前後任對決」戲碼。古、余兩人早在2014年及2018年對已對戰過，今年選舉是第3次交手。前兩次對戰都非一對一選戰，不過結果都是余增春獲勝；4年前余2屆任滿，支持鄉公所技士朱家興接棒，古榮福參選擊敗朱，順利當選鄉長。
余增春曾任滿州鄉第17、18屆鄉長，也曾擔任過公所秘書及一屆鄉民代表；古榮福為第19屆鄉長，曾在滿州鄉公所擔任公務員數十年，包括村幹事、課員、課長、公所秘書等職務，兩人對鄉務都非常熟悉。
因兩人各自有地方資源，這次一對一選戰因實力相當，地方原本評估為五五波，如今古遭收押，選情出現重大變化。滿州鄉人口現已跌破7000人，因人口少歷年選舉一直被檢調視為查賄重點區。
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