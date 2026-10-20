日本網紅Naco 5天4夜開箱屏東 體驗文化底蘊、海洋魅力

為拓展日本入境旅遊市場，屏東縣政府邀請日本網紅Naco到屏東，展開5天4夜踩線行程，透過實地走訪，並藉由社群平台分享旅遊見聞，讓更多日本旅客看見屏東的獨特魅力。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，日本是屏東持續深耕的重要國際觀光市場，此次行程安排16日至20日，以文化體驗與自然探索為主軸，從屏東市區出發，走訪屏菸1936文化基地、屏東縣立美術館及勝利星村創意生活園區，認識屏東歷史建築保存、藝術展演到文創發展的多元樣貌，感受城市文化與地方生活交織而成的特色。

行程也深入東港、車城及恆春半島，認識屏東傳統信仰與王船文化、品嚐在地海鮮，以及透過大鵬灣帆船體驗及墾丁半潛艇海底探索，呈現屏東結合水域活動、海洋生態與自然景觀的旅遊特色。

為深化文化體驗，行程另安排至恆春文化中心，透過月琴說唱與導覽認識恆春民謠文化，並漫步恆春古城牆，感受地方歷史脈絡；夜間則前往恆春出火地質公園，體驗獨特的地景景觀與南國夜間魅力，展現屏東從白天到夜晚的多元玩法。

踩線行程也走訪台灣原住民族文化園區，進一步呈現屏東豐富的人文底蘊及多元族群文化，為此次深度踩線行程增添文化亮點。

交通旅遊處表示，透過日本網紅親身走訪與影像記錄，能以更貼近日本旅客的視角呈現屏東的景點特色、文化故事及旅遊體驗，並藉由社群媒體擴大宣傳，觸及更多日本旅客將屏東納入旅遊規劃。