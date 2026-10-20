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生日才過2天…高雄七連霸里長驟逝享壽64歲 華聲里選舉喊卡

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
高雄市新興區華聲里七連霸里長林禮志因病離世。圖／翻攝自高雄市民政局官網
高雄市新興區華聲里七連霸里長林禮志因病離世。圖／翻攝自高雄市民政局官網

高雄市新興區華聲里七連霸里長林禮志，15日才剛過完64歲生日，沒想到時隔2天，於17日病逝，原本準備挑戰八連霸，人生畫下句點。林禮志是華聲里下屆里長選舉唯一登記參選人，他不幸離世，選區陷入「無人參選」局面，高雄市選委會今公告停止選舉，將擇期重新辦理。

林禮志出生於1962年10月15日，無黨籍出身，長年深耕新興區華聲里，擔任里長近27年，從高雄縣市合併前第5、6、7屆里長，一路做到合併後第1至4屆里長，連續七屆當選，在地方累積深厚人脈與支持度，堪稱基層政壇老將。

今年九合一選舉，林禮志原本再度登記參選，準備挑戰八連霸，由於華聲里沒有其他人登記角逐，形成同額競選，選戰尚未進入投票階段，林禮志卻於17日因病離世，享壽64歲，消息傳出，令地方人士震驚與不捨。

高雄市選委會指出，依據公職人員選舉罷免法第30條第2項規定，候選人登記截止後至投票日前，若因候選人死亡，導致該選區候選人數未超過或不足應選名額，依法應立即公告停止選舉，擇期重新辦理。

選委會表示，19日接獲新興區公所函報林禮志死亡消息，確認華聲里原本唯一的里長參選人逝世，選區已無候選人，今日正式公告停止華聲里長選舉。

幾乎沒有競爭對手的里長選舉，因七連霸老里長驟逝意外喊卡，選委會表示，後續將重新發布選舉公告、受理候選人登記，再依程序辦理選舉，至於重行選舉日期，將另行公告。林禮志服務地方近27年，如今驟然離世，華聲里下一任里長由誰接棒，也成為地方關注焦點。

七連霸新興區華聲里長林禮志因病離世，高雄市選委會今公告停止選舉，將擇期重新辦理。圖／翻攝自高雄市選委會官網
七連霸新興區華聲里長林禮志因病離世，高雄市選委會今公告停止選舉，將擇期重新辦理。圖／翻攝自高雄市選委會官網

2026九合一選舉 高雄市選舉 里長 選委會

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