屏東校園跑道累計改善131校 力拚118年前完成全縣

屏東縣政府推動縣屬學校跑道改善計畫，近期再獲中央核定補助19校，累積有131校納入改善。縣府表示，目前仍有78校待改善，預計以民國118年前完成全縣校園跑道改善為目標。

屏縣府今天新聞稿表示，全面盤點全縣209校跑道使用情形，針對老舊、龜裂及排水不良等問題，分年分批辦理整建改善，近期再獲中央核定補助19校跑道改善經費，累計至今已有131校納入改善，其中112校已完成改善。

屏東縣長周春米表示，校園跑道是學生體育教學、日常活動的重要場域，新增核定補助的19校已啟動規劃設計作業，展現縣府結合中央資源、持續改善校園運動環境的決心。

周春米說明，屏東縣內累計已有131校操場納入改善計畫，整體投入經費達新台幣13億1140萬元，其中針對具急迫性需求的學校，採取縣府自籌經費的方式加速推動操場與運動場改善工程，力求逐步提升全縣校園運動設施品質。

縣府表示，目前仍有78校待改善，將持續加速推進各校整建工程，預計以民國118年前完成全縣校園跑道改善為目標，為全面提升運動場地的安全性與使用效益，除將紅土及PP跑道整建為PU跑道，也同步改善排水系統及周邊設施，並邀請運動設施專業委員提供規劃建議，讓屏東孩子都能在安全的環境中學習、運動與成長。