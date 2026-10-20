羽球、匹克球都能打 屏東3.5億綜合運動館動土預計2027年11月底完工

推動全民運動風氣、培養競技運動人才，屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工，縣長周春米出席表示，完工後除能辦大型賽事，也將成為社區休閒運動中心，兼具競技與休閒功能。

屏東縣立綜合運動館基地現址為大同國小生態教學園區，位在六塊厝地區，動土典禮邀請運動部政務次長楊啓文、中華民國羽球協會、民代及屏東縣發展羽球運動的各級學校共襄盛舉，共同見證屏東體育建設的重要里程碑。

周春米說，屏東縣立綜合運動館興建工程經費3億5000萬元，感謝運動部補助1億元與屏東縣議會通過預算，該場館以複合式球場為規畫，具備支援不同球類運動及多元活動的彈性，不僅滿足大型賽事舉辦、選手訓練及運動教學等需求，同時開放全民共享，提供縣民日常運動及親子同樂的空間。

周春米說，縣府近年推動全民運動，連四年獲得「遠見雜誌」運動城市第一名，明年成立「運動發展處」，縣府正規畫區域型運動場館，評估各鄉鎮場館建設定位，以多元、共享及安全為方向，打造更完善的運動環境。

屏東縣立綜合運動館建築面積約為3902平方公尺，以複合式球場設計為核心，可靈活切換12面羽球場、10面匹克球場、4面排球場或2面籃球場，透過多元且彈性的場地規劃，提升場館使用效益，並設置900觀眾席，打造符合國際賽事的場地。

場館設施，設男女衛浴區及更衣室等，並採用具耐磨、耐久及防滑等特性的地坪，可因應各項運動高頻率使用需求，提供安全且多元的室內運動環境。

屏東縣體育發展中心表示，屏東縣推展「四級五區體育人才培訓」政策，全面規畫屏東體育人才在地培育制度，亦有多所學校推動羽球項目培養優秀選手，屏東縣立綜合運動館的興建，將提升民眾參與運動的意願與頻率，進一步串聯全民運動與競技運動發展，並培育更多專業運動選手。

屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今20日在屏東市區舉行「屏東縣立綜合運動館興建工程動土典禮」，打造複合式球場，兼顧羽球、匹克球及其他室內運動使用，工程預計2027年11月底完工。記者劉星君／攝影