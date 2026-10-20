談放薔琵颱風假 陳其邁：要看氣象資料及颱風狀況判斷

颱風薔琵接近，恐影響週末假期，高雄市長陳其邁今天被問到有無可能放颱風假時表示，要到時候看中央氣象署的氣象資料及颱風狀況判斷；還打趣表示「這可能要問蔣萬安」。

氣象署預測颱風薔琵北轉時間較預期快，但仍不排除最快21日晚間發布海警、22日發布陸警；23、24日受颱風影響最顯著，北部、宜蘭防大雨或豪雨。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，颱風薔琵的預測路徑會比較偏北，對南台灣的影響，應該會以雨量為最主要因素，市府會做好準備，他也下令水利局必須事前檢查滯洪池、抽水站等，確保機具運作正常。

溝渠清淤部分，陳其邁說，已請水利局跟環保局針對易淹水地區加強河道相關清淤工作。另也請民政局確保疏散人口的確實檢查，包括土石流潛勢區周遭高風險、易崩塌區域人口，並做好安置所及糧食、水等準備。

陳其邁說，如果雨勢下在山區，相關道路工程也必須做好準備；有關人員進出的管制也必須確實告知各區公所及協同的公路局。另外漁港的防災準備也要落實。

被問到有沒有可能放颱風假，陳其邁說，到時候還是要看中央氣象署的氣象資料及整體颱風狀況來做判斷。他說完在離開麥克風後，又打趣說了一句：「這可能要問蔣萬安」。