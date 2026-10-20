薔琵颱風擦邊過？ 光復節連假屏縣推一日到三日遊行程

9、10月最後一個連假光復節假期即將到來，雖有薔琵颱風不確定路徑攪局，但屏東縣離颱風較遠，縣府推出一日至三日遊主題遊程，整合限定節慶活動、鐵道文化、原鄉部落、藝術展演與夜間點燈等活動，邀請民眾連假到屏東繼續玩得精彩。

縣府表示，今年光復節連假恰逢多項大型文化與特色活動，「屏北亮起來」路線串聯職人町萬聖嘉年華、勝利星村「舊好勝│芋仔派對」、屏東鐵道文化觀光祭開幕與HELLO萬活動點燈，從手作市集、藝文表演到夜間燈飾十分熱鬧。

「屏中漫漫遊」帶領旅人漫步大葉欖仁樹步道、新園高屏溪堤頂步道賞秋季限定甜根子草白色地毯，走訪TAIWAN HI新園海洋航運園區與華僑市場，夜晚欣賞「東港音樂劇－港墘仔」。

喜愛深度體驗與自然風光的旅人，亦可選擇多日遊程「雲霧部落輕旅行」、「屏南山海樂」則結合海洋與手作DIY、車城看海美術館「日常事務所」特展、牡丹遊客中心風的盛典「2026屏東風域祭」，呈現最道地的南國風情，感受屏東的自然與人文魅力。

縣府提醒，連假期間多項展館、市集與限定活動，部分DIY與導覽須提前預約，民眾最好提早規畫行程，相關訊息可上「屏東旅遊網」、「屏管家AI智慧旅遊助理」、「屏東GO好玩」臉書、IG及Threads，或下載「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP查詢。

光復節連假屏東縣府推出一日至三日遊主題遊程，整合限定節慶活動、鐵道文化、原鄉部落、藝術展演與夜間點燈等活動。圖／縣府提供

光復節連假屏東縣府推出一日至三日遊主題遊程，整合限定節慶活動、鐵道文化、原鄉部落、藝術展演與夜間點燈等活動。圖／縣府提供