高雄3件飲冰品腸桿菌科超標遭罰 紅茶豆漿等入列

高雄市衛生局今天公布6至9月現場調製飲冰品及配料專案抽查結果，共抽驗271件，5件初驗不合規定，其中紅茶豆漿、冰品3件飲冰品腸桿菌科超標，複檢後仍超標依法罰3萬元。

衛生局今天發布新聞稿表示，今年6至9月總計抽驗271件，266件合規、5件初驗不合規定，其中3件為飲冰品腸桿菌科超標，複檢後仍未合規，已依「食品安全衛生管理法」相關規定裁罰3萬元，另2件業者已停止販售。

衛生局說明，今日公布的飲冰專案抽查，主要針對手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等場所，抽驗冰品、茶飲、果汁、飲品配料及冰塊等品項，檢驗衛生標準及標示符合度。

根據衛生局公布名單，複驗仍不合格飲冰品為岡山區包手中式早餐店的紅茶豆漿，以及三民區葉月堂雪花冰店（京采冰品屋）的西瓜炸彈、大社區青春園霜淇淋冰沙專賣店所販售的北海道牛奶芒果冰沙。

衛生局表示，腸桿菌科是監測飲冰品及食品衛生的指標之一，更是檢視製程有無衛生缺失的重要指標，超過標準表示製程的衛生、食材、器具及包裝可能遭受污染，或有工作人員個人衛生狀況不佳所造成。

衛生局指出近期南部天氣仍炎熱，提醒食品業者及相關從業人員，應保持良好衛生習慣，落實食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，並遵守食品添加物的使用規範，以確保產品品質與消費者權益。