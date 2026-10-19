影／點鞭炮竟扛整桶瓦斯桶 屏東縣消防局：最高可罰15萬、勿模仿

屏東縣近日廟會遶境，有網友在threads發出一段影片，「第一次看到有人扛瓦斯桶點炮」，影片中民眾拿著瓦斯鋼瓶連接軟管與噴火槍，逐一點燃爆竹煙火。屏東縣消防局表示，相當危險，若操作不當可能造成瓦斯洩漏、回火、火勢延燒，甚至受傷，切勿模仿。

社群媒體threads帳號「＠1997_085（霸告）」發出一段影片，影片中廟會活動，有人扛著瓦斯桶連接軟管與噴火槍，逐一點燃放在地上爆竹。

屏東縣消防局表示，使用瓦斯噴火槍點燃爆竹煙火，具有相當高危險性，瓦斯屬易燃性氣體，如果操作不當，可能造成瓦斯洩漏、回火、火勢延燒，甚至導致人員受傷，呼籲民眾切勿模仿。

消防局指出，此案根據「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第7款，違反屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例第5條施放爆竹煙火應依其產品使用說明進行施放規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

影片中地點是萬丹鄉香社福德宮周邊，昨晚有廟會活動，廟方表示，繞境活動放鞭炮首要注意安全，這是民眾自發性行為，當時沒在現場，之後辦活動會加強注意。

消防局表示，施放爆竹煙火應選擇安全、空曠場所，依產品標示使用方法正確施放，切勿使用具高度危險性方式點火，以維護自身及周遭民眾的生命財產安全。