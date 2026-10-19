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屏東消費申訴今年估破2000件僅1消保官 陳揚促補人力、縣府允調整

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員陳揚今總質詢關注屏東縣消保官人力不足問題。圖／取自屏東縣議會直播
屏東縣議員陳揚今總質詢關注屏東縣消保官人力不足問題。圖／取自屏東縣議會直播

屏東消費糾紛案逐年增，消費者權益保障面臨人力不足困境。屏東縣議員陳揚今議會總質詢指出，屏東縣消費申訴案件攀升，今年截至8月1403件，全年預估破2000件，全縣僅配置1名消保官，要求縣府增補專業人力。縣長周春米說，會請秘書長通盤檢討。

陳揚說，電子商務、跨境購物、線上課程及預售屋交易日益普遍，加上健身房、醫美等預付款消費型態興起，衍生消費爭議愈來愈多。根據縣府統計，2022年第一次消費申訴1031件，2023年1440件，2024年1753件，去年1772件，今年到8月已有1403件，案件量攀升。

除了第一次申訴，進入第二次申訴調解案件逐年增加，2022年167件、2023年193件、2024年197件、去年205件，今年至8月有219件，全年預估達300件，調解案件處理時間從過去15至20天，拉長至20至40天。

陳揚表示，屏東消保官僅1人，另有科員、約僱人員及駐府人員各1名，科員已歸建法制科。比較新竹縣與屏東縣今年案件量，新竹縣受理1430件，2名消保官、3名行政人員；屏東受理1403件，僅1名消保官及2名行政同仁，人力差距明顯。

陳揚質疑，消保官不僅負責第二次申訴協商、主持消費爭議調解，還須辦理業務查核、緊急消費事件處理及民眾諮詢。人力不足可能造成申訴排程延宕，消費者錯失退換貨時機，也可能讓不肖業者有機可乘。

陳揚說，消費者保護不該只有事後救濟，更應主動查核，防範違法業者侵害權益。要求縣府依人口及申訴案件量，建立合理消保官員額指標，補足調查及行政支援人力，避免民眾因行政救濟不及，被迫走上耗時費力司法途徑。

縣長周春米表示，會後請秘書長就相關整體盤點檢討。秘書長楊慶哲說，消費樣態多，消保官人力編制部分有討論過，明年會針對這部分做適度處理，現階段消保官人力不足會短期調整因應。

屏東縣消費者糾紛案件逐年攀升，今年至8月受理1403件，預估今年破2000件，但僅一名消保官，圖為消保官到市場稽查。圖／屏東縣政府提供
屏東縣消費者糾紛案件逐年攀升，今年至8月受理1403件，預估今年破2000件，但僅一名消保官，圖為消保官到市場稽查。圖／屏東縣政府提供

屏東 消保官 消費

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