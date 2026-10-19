快訊

我海巡署水砲驅離東沙陸船 陸外交部：這不是外交問題

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著噹噹一族遊屏東 鐵道文化觀光祭枋寮、麟洛雙主場登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
枋寮車站「噹噹一族」裝置藝術。圖／屏東縣政府文化處提供
枋寮車站「噹噹一族」裝置藝術。圖／屏東縣政府文化處提供

2026屏東鐵道文化觀光祭以「山海交會」為主題，將在10月24、25日登場，今年在枋寮、麟洛雙主場開幕，邀請紙風車劇團演出，並推出特色鐵道便當、鐵道派對市集及藍皮火車、鐵道走讀。

文化處表示，活動限定「噹噹一族彩繪列車」也在24、 25日兩天各安排3班次往返屏東與枋寮，邀請民眾跟著「噹噹一族」搭上山海列車，走訪沿線車站與聚落，探索屏東的地方故事與美景。

文化處表示，開幕活動在10月24日下午2時在枋寮火車站周邊廣場、25日在麟洛火車站周邊廣場展開，邀請紙風車劇團帶來「屏東幻想曲」，以及鐵道祭IP主演「噹噹一族派對秀」，透過充滿想像力的戲劇演出，串連屏東土地、人文與地方特色，現場有屏東戰隊、日系築夢一輪車俱樂部、歡樂小丑列車長及月台奇遇記魔術秀輪番演出。

今年將屏東山海風味裝進鐵道便當，10月24日推出枋寮限定「海洋鮮味雙層便當」，以龍膽石斑為主角，搭配魚丸、咖哩飯、龍膽香腸及泰式午仔魚；10月25日麟洛限定「客家鹹香雙層便當」，集結梅乾扣肉、客家小炒、客家肉丸等經典料理，呈現鮮美海味體驗與道地客家風味。兩款便當在鐵道派對市集販售，每份299元，每日限量200份，每人限購2份，購買即贈「噹噹一族」戶外多功能防護墊乙個。

與台鐵合作「噹噹一族彩繪列車」，開幕兩天每日安排3班次來回屏東和枋寮，開幕過後也有機會在西部幹線看見彩繪列車的限定身影。

文化處表示，鐵道文化觀光祭IP角色「噹噹一族」化身藝術裝置，分布於西勢站、竹田站、潮州站、南州站、鎮安站、林邊站、東海站、佳冬站、枋寮站、加祿站、麟洛等多個車站，讓遊客拍照打卡。

除熱鬧開幕，期間還有藍皮解憂列車結合演出與講座，以及鐵道走讀帶領旅人深入認識屏東各地的人文與風景。更多活動詳情，請關注屏東縣政府文化處官方臉書或活動官網：https://www.realrail.com.tw/。如遇颱風影響，活動異動將另行公告於活動官網。

2026屏東鐵道文化觀光祭限定鐵道便當。圖／屏東縣政府文化處提供
2026屏東鐵道文化觀光祭限定鐵道便當。圖／屏東縣政府文化處提供

2026屏東鐵道文化觀光祭「噹噹一族」彩繪列車。圖／屏東縣政府文化處提供
2026屏東鐵道文化觀光祭「噹噹一族」彩繪列車。圖／屏東縣政府文化處提供

麟洛車站裝置藝術。圖／屏東縣政府文化處提供
麟洛車站裝置藝術。圖／屏東縣政府文化處提供

2026屏東鐵道文化觀光祭限定鐵道便當。圖／屏東縣政府文化處提供
2026屏東鐵道文化觀光祭限定鐵道便當。圖／屏東縣政府文化處提供

鐵道 屏東 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

草嶺古道芒花季玩新花樣！10月31日開跑 免預約接駁、市集、限量徽章別錯過

太魯閣峽谷藝術音樂季「迴聲40」 優人神鼓12月5日主場演出

435藝文特區嗨翻周末「435好秋日」市集挖寶、秋日精靈闖關今還有一天

「小熊維尼 友你相繪」台中站登場！百年經典小熊維尼進駐 iFG遠雄廣場

相關新聞

大同醫院、輪船公司勞權爭議未解 工會拋8訴求點名柯志恩、賴瑞隆回應

九合一選戰倒數，高雄市獨立總工會今拋出8大勞動訴求，指控大同醫院移轉經營後，員工薪資獎金縮水三分之一，輪船公司因免費搭乘政策，財務連年虧損卻轉嫁基層勞工，要求角逐市長藍綠參選人柯志恩、賴瑞隆回應，拿出具體改革方案，別讓勞權淪為選舉口號。

跟著噹噹一族遊屏東 鐵道文化觀光祭枋寮、麟洛雙主場登場

2026屏東鐵道文化觀光祭以「山海交會」為主題，將在10月24、25日登場，今年在枋寮、麟洛雙主場開幕，邀請紙風車劇團演出，並推出特色鐵道便當、鐵道派對市集及藍皮火車、鐵道走讀。

星期評論／選舉排黑 不應犧牲程序正義

高雄下屆選舉共廿名完成登記的里長參選人，因涉及選罷法「排黑條款」遭排除資格，有參選人日前雇吊車到選委會抗議說，登記參選一個多月後才告知不能選，投入經費全打水漂，凸顯了政治力圖清明，選務不無瑕疵，排黑同時「排」掉程序正義，落人口實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。