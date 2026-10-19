跟著噹噹一族遊屏東 鐵道文化觀光祭枋寮、麟洛雙主場登場

2026屏東鐵道文化觀光祭以「山海交會」為主題，將在10月24、25日登場，今年在枋寮、麟洛雙主場開幕，邀請紙風車劇團演出，並推出特色鐵道便當、鐵道派對市集及藍皮火車、鐵道走讀。

文化處表示，活動限定「噹噹一族彩繪列車」也在24、 25日兩天各安排3班次往返屏東與枋寮，邀請民眾跟著「噹噹一族」搭上山海列車，走訪沿線車站與聚落，探索屏東的地方故事與美景。

文化處表示，開幕活動在10月24日下午2時在枋寮火車站周邊廣場、25日在麟洛火車站周邊廣場展開，邀請紙風車劇團帶來「屏東幻想曲」，以及鐵道祭IP主演「噹噹一族派對秀」，透過充滿想像力的戲劇演出，串連屏東土地、人文與地方特色，現場有屏東戰隊、日系築夢一輪車俱樂部、歡樂小丑列車長及月台奇遇記魔術秀輪番演出。

今年將屏東山海風味裝進鐵道便當，10月24日推出枋寮限定「海洋鮮味雙層便當」，以龍膽石斑為主角，搭配魚丸、咖哩飯、龍膽香腸及泰式午仔魚；10月25日麟洛限定「客家鹹香雙層便當」，集結梅乾扣肉、客家小炒、客家肉丸等經典料理，呈現鮮美海味體驗與道地客家風味。兩款便當在鐵道派對市集販售，每份299元，每日限量200份，每人限購2份，購買即贈「噹噹一族」戶外多功能防護墊乙個。

與台鐵合作「噹噹一族彩繪列車」，開幕兩天每日安排3班次來回屏東和枋寮，開幕過後也有機會在西部幹線看見彩繪列車的限定身影。

文化處表示，鐵道文化觀光祭IP角色「噹噹一族」化身藝術裝置，分布於西勢站、竹田站、潮州站、南州站、鎮安站、林邊站、東海站、佳冬站、枋寮站、加祿站、麟洛等多個車站，讓遊客拍照打卡。

除熱鬧開幕，期間還有藍皮解憂列車結合演出與講座，以及鐵道走讀帶領旅人深入認識屏東各地的人文與風景。更多活動詳情，請關注屏東縣政府文化處官方臉書或活動官網：https://www.realrail.com.tw/。如遇颱風影響，活動異動將另行公告於活動官網。

2026屏東鐵道文化觀光祭限定鐵道便當。圖／屏東縣政府文化處提供

2026屏東鐵道文化觀光祭「噹噹一族」彩繪列車。圖／屏東縣政府文化處提供

麟洛車站裝置藝術。圖／屏東縣政府文化處提供