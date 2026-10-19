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嚴防颱風薔琵 高雄防汛排水設施整備就位

中央社／ 高雄19日電

為因應颱風薔琵可能帶來的強風豪雨，高雄市水利局今天表示，已提前完成全市防汛設施整備及抽排水測試，對排水易淤積渠段及瓶頸加強檢查清疏，人員也已全面加強戒備。

水利局今天新聞稿表示，依據中央氣象署最新颱風路徑預報，颱風薔琵位台灣東方海面持續朝西北方向移動，預估10月23日至24日為影響高雄最明顯時段，受颱風外圍環流影響，高雄地區將有短延時強降雨明顯降雨。

為因應颱風可能帶來的強風豪雨，水利局表示，今天已提前完成全市防汛設施整備及抽排水測試，對排水易淤積渠段及瓶頸加強檢查清疏，緊盯颱風路徑降雨強度及山區土石流潛勢變化，人員也全面加強戒備。

水利局指出，全市100處抽水站、148部移動式抽水機及29座滯洪池均已完成整備及功能測試，相關防汛物資、油料及應變人力均已就位待命，強降雨來襲時可即時投入防災應變工作。

同時加強區域排水、中小排水及雨水下水道排水瓶頸段檢查清疏，在8月大豪雨期間造成易淤積渠段，包括仁武後勁溪、曹公新圳、大寮潮州寮排水、前庄排水萬丹路下游、岡山典寶溪等，均已再加強清淤完成。

水利局表示，為因應颱風可能帶來連續性強降雨，全市已完工滯洪池共29座，總滯洪量559萬噸，將視降雨預報及即時水位變化，提前調降水位、預留滯洪空間。

此外，也會透過智慧水利監測系統，即時掌握各地雨量、河川及排水系統水位、滯洪池蓄水情形，適時啟動抽排及滯洪調控措施。同時與各區公所及相關防災單位保持密切聯繫，強化易淹水地區巡查及災情通報。

水利局也提醒市民，密切留意中央氣象署最新颱風動態及市府發布的防災資訊，提前檢查住家周邊排水設施，低窪地區民眾可預先設置防水擋板或沙包。

高雄 颱風 強降雨

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