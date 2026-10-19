澎湖養殖海鱺端出新品料理 未來將朝品牌化發展

澎湖養殖漁產創新價值，澎湖區漁會今天發表新品「海鱺魚番茄野菜湯」，未來將朝向品牌化等發展，開拓養殖產業嶄新商機，並讓消費大眾品嚐到營養健康的鮮魚美味。

澎湖區漁會今天在菊島之星舉辦「海鱺魚番茄野菜湯」新品發表會，澎湖縣政府農漁局長陳高樑等人率先品嚐試吃，盛讚澎湖優質海鱺的鮮美滋味，展現養殖水產品創新研發的成果。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，今年進行研發的「海鱺魚番茄野菜湯」，選用「澎湖優鮮」的海鱺魚塊及魚片為食材，搭配金針菇、香菇及番茄等多種食材，將海鱺鮮甜滋味與蔬菜、菇類的自然風味完美融合，呈現出層次豐富、清爽鮮美的特色湯品。

顏德福指出，考量國人消費日益重視健康飲食與便利性，新研發的「海鱺魚番茄野菜湯」，採用冷凍包裝技術，消費者只需充分加熱即可享用，在忙碌的現代生活，都能輕鬆品嚐到海鱺魚的鮮美滋味，未來也將規劃在國內各便利商店、超市多元通路，讓澎湖優質養殖漁產品，成為消費者的日常生活。

澎湖農漁局表示，澎湖海鱺的養殖，在國內的養殖產業中占9成比重，114年的海鱺產值高達新台幣2億1774萬元，近5年海鱺平均產值達4億1000萬元，對澎湖的養殖產業扮演著重要角色。