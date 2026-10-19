大同醫院、輪船公司勞權爭議未解 工會拋8訴求點名柯志恩、賴瑞隆回應

九合一選戰倒數，高雄市獨立總工會今拋出8大勞動訴求，指控大同醫院移轉經營後，員工薪資獎金縮水三分之一，輪船公司因免費搭乘政策，財務連年虧損卻轉嫁基層勞工，要求角逐市長藍綠參選人柯志恩、賴瑞隆回應，拿出具體改革方案，別讓勞權淪為選舉口號。

8大勞動訴求涵蓋醫院經營權移轉、輪船公司勞動條件、市府所屬事業調薪、勞動檢查、勞工權益基金、政府採購、勞工行政滿意度及雇主法治教育等面向。

其中，大同醫院2025年1月起由長庚醫院經營，當初院方承諾保障留任醫護人員勞動條件及福利待遇，但工會指控，接手近2年來承諾跳票，員工年資、薪資、獎金及福利等問題遲遲未獲改善。

理事長王慶宏表示，長庚以年資為由，拒絕依考核辦法發放獎金，還減少留任人員績效獎金，甚至以醫院營運未獲利為由，取消過去行之有年的紅利，導致部分員工去年整體薪資獎金收入驟減三分之一。他要求未來市長成立專案小組，全面檢視長庚接手後的營運績效，確保留任員工原有獎金、紅利及福利不因經營權移轉而縮水。

此外輪船公司免費搭乘政策，每年減少上億元票款收入，虧損竟成為員工低薪的理由，王慶宏批評，市府不能一面推動福利政策，一面讓基層勞工為政策埋單；船長、輪機長等專業職務薪資及勞動條件遠低於業界水準，招募困難、人員流動率偏高，要求同步檢討。

市府調薪也不能有差別待遇，包括高雄銀行、輪船公司、高雄市立美術館、歷史博物館、電影館及市立圖書館等，員工雖非市府直接聘僱，同樣肩負公共服務工作，調薪應比照公務人員標準。

針對勞動檢查，王慶宏認為，市府不能只做表面功夫，應增加主動稽查頻率、確實裁罰違法雇主，並保障檢舉勞工匿名，避免遭到秋後算帳；對於一再違法的企業及雇主，應連續開罰、加重罰鍰，若一年內連續遭裁罰兩次以上，企業負責人須親自上課。

工會也主張全面升級勞工權益基金，另建立勞工行政滿意度調查，每年公布報告，接受市議會及社會監督。

至於市府委外及採購案件，工會認為，政府不能只追求最低標，應要求得標廠商提供優於最低工資1.1倍薪資待遇，若廠商曾發生重大勞資爭議、職災或違反勞動法令遭裁罰，未來參與政府標案時應列為重大扣分事項。