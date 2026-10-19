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星期評論／選舉排黑 不應犧牲程序正義

聯合報／ 本報記者王昭月

高雄下屆選舉共廿名完成登記的里長參選人，因涉及選罷法排黑條款」遭排除資格，有參選人日前雇吊車到選委會抗議說，登記參選一個多月後才告知不能選，投入經費全打水漂，凸顯了政治力圖清明，選務不無瑕疵，排黑同時「排」掉程序正義，落人口實。

左營葉姓里長參選人直搗選委會抗議參選資格遭沒收，他質疑四年前能參選，這次不行，莫非差別待遇？另名外號「公道伯」的前金區林姓里長，競選服務處成立在即，也被告知不能選，痛批選務草率、沒有公義天理。

高市選委會搬出選罷法第廿六條解釋，因修法提高參選門檻才不能選，更強調，審查期限至十月十六日，在同月十四日就提前通知。

選罷法第廿六條即俗稱的「排黑條款」，修正案今年七月三日生效，明定特定犯罪紀錄涉及參選限制；選務機關依法行政天經地義，但為何仍搞得天怒人怨？被刷掉資格的參選人說，刑事紀錄早已存在，怎麼沒在登記時查明，充分告知並排除，拖到登記後一個多月才開鍘？選舉須投注大量人、物力與金錢，登記時大家以為拿到競選門票，一個多月後才得知不能選，突來「悶棍」，誰不跳腳。

依「行政程序法」第八條，行政行為應秉誠信，保護人民正當合理的信賴。選舉茲事體大，按理選務機關應提前做好查核，而非等到參選人投入選戰月餘才急件告知不符資格，造成損失。

縱實「排黑」目的是防止不適格者進入公職、維護民主政治清廉，但選務作業失卻程序正義，人民將痛失對整個選務制度的信賴，再者，有黑底、懂門道的擬參選人，早在修法後就找人頭參選轉移政治勢力，選務機關所謂的「依法行政」，真正防堵了幾人？

程序正義 排黑條款 選罷法 高雄 選委會

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