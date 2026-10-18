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高雄關帝廟與普化院攜手舉行首屆道教「正授三歸五戒」典禮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影
高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影

為延續道教傳統脈絡、宣揚正教精神並流通戒法，高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場，讓廣大信眾共同前來沐浴法雨，植福培德。

活動開始首先由普化院大師陳理義宣講《三歸五戒之意義》，說明皈依守則，隨後準時在十點舉行正授三歸五戒典禮，並恭請大師黃至國臨壇證盟，多位大師與道長也臨壇傳戒、尊證，場面莊嚴肅穆，祭典依照古禮進行，極具宗教文化與心靈教化價值。

高雄關帝廟歷史悠久、香火鼎盛，長期以來為地方信仰與心靈寄託之中心。本次首度聯合普化院舉辦「正授三歸五戒」典禮，旨在引導大眾正信擇依，透過歸依「道、經、師」道教三寶，並受持五戒（不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒），將道教慈悲與智慧落實於日常生活之中。主辦單位表示，盼藉由此次正授道場，讓參與弟子明曉戒律之殊勝，進而淨化身心、和諧家庭與社會。

高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影
高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影

高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影
高雄關帝廟攜手普化院隆重舉行首屆「正授三歸五戒」，以「永有依因」為主題，為有心皈依的信眾傳授三歸五戒，這也是南部地區難得一見之莊嚴道場。記者劉學聖／攝影

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