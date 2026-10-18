總獎金一百萬 2026屏東獎52件作品脫穎而出 陳智迪、陳信融獲首獎

匯聚全國藝術創作能量，2026「屏東獎」今年571件作品角逐，經評審團評選，52件作品脫穎而出，新竹縣陳智迪及新北市陳信融，分別以油畫作品「不存在的肖像－雲霧裡的那首詩」及立體創作「工藝艦」，勇奪兩大類最高榮譽「屏東獎」。

52件得獎作品即起至11月8日屏菸修理工廠展出，邀請民眾走進展場，欣賞藝術家精采創作，不同媒材與藝術形式交會，感受創意帶來驚喜與感動。

2026屏東獎昨頒獎，縣長周春米說，藝術的可貴在於讓人們透過不同視角重新觀看世界，從生活細微感受、土地記憶，到對社會與時代思考，都能成為創作養分。「屏東獎」不僅是一場藝術競賽，更是讓創作者揮灑創意、展現實力的重要舞台。每件作品背後，都凝聚藝術家長時間的探索、實驗與堅持，得獎固然是重要肯定，更期盼這份榮耀成為持續創作、勇敢突破的力量。

縣府文化處表示，2026「屏東獎」總獎金高達100萬元，創作形式分兩大類徵件。第一類涵蓋水彩、油畫、版畫、平面複合媒材、粉彩及壓克力等，共有367件作品參賽；第二類包括雕塑、工藝、空間裝置及綜合造型等，共有204件作品角逐。兩大類首獎得主各可獲25萬元獎金，得獎作品由縣府典藏；第二名及第三名則分別頒發8萬元及5萬元獎金，藉此鼓勵藝術家持續精進創作，為藝術發展注入更多活力。

本屆第一類首獎新竹縣陳智迪，油畫作品「不存在的肖像－雲霧裡的那首詩」獲青睞。作品透過細膩而層層堆疊的筆觸，營造介於真實、影像與繪畫之間似真似幻視覺氛圍。評審團認為，畫面看似平凡、模糊的肖像，實則蘊藏深沉的情感意識與記憶痕跡，引領觀者在凝視之間展開對時間、記憶與存在思索，展現令人難以忘懷的藝術感染力。

第二類首獎新北市陳信融，以作品「工藝艦」摘桂冠。創作者以精湛木工技術為基礎，將原本運用於製作現場的工具重新解構、轉化與組構，巧妙融入「艦隊」意象，透過工藝技術與當代藝術語彙的結合，展現創作者對材料、技術及空間關係的獨特詮釋，在眾多參賽作品中脫穎而出。

文化處指出，本屆「屏東獎」共選出52件得獎作品，包括兩大類屏東獎首獎、第二名及第三名共6件，以及優選24件、入選22件，作品題材豐富、風格多元，從平面繪畫到立體工藝，呈現藝術家對生活經驗、個人情感與當代議題的細膩觀察。

2026屏東獎第二類首獎新北市陳信融，以作品「工藝艦」摘桂冠。記者劉星君／攝影