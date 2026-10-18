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小琉球「小島野台」熱鬧落幕 屏東光旅接續登場

中央社／ 屏東縣18日電

「小島野台」音樂晚會昨晚熱鬧落幕，壓軸無人機秀以海龜等圖像點亮夜空。屏東縣政府表示，小琉球老街燈飾布置持續至明年1月，串聯屏東光旅，下一站點亮萬丹森林公園。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，「小島野台」17日晚間在小琉球停機坪熱鬧登場，結合音樂演出、風格市集、街頭藝人、限定好禮及無人機展演等內容，活動從下午一路延續至夜晚。

傳播處表示，「小島野台」以停機坪為舞台，晚間音樂演唱會集結歌手羅時豐、梁文音、黃偉晉、徐暐翔、林亭翰、聖恩及Willy簡嘉彣等，除了演唱經典歌曲外，也打造小島限定合作舞台，由羅時豐與梁文音合唱「時間到」，黃偉晉與林亭翰合唱「借你的光」。

傳播處表示，活動以無人機展演為壓軸，將科技光影在小琉球夜空呈現海龜、飛魚、海浪、貝殼及水上運動SUP等島嶼特色圖像，搭配現場音樂及民眾手中造型手燈，讓整座小島從地面到夜空都成為展演舞台。

傳播處指出，活動昨天下午4時起由風格市集及街頭藝人演出揭開序幕，民眾除了逛市集、品嚐美食，還可攜帶海龜造型物品兌換「海龜冰」。為響應環境永續與海洋保育，當日還鼓勵民眾使用紙吸管，減少一次性塑膠用品產生。

傳播處提及，今年「小島野台」不只是一晚活動，17日起至明年1月3日，小琉球民生路、中山路也將設置街道燈飾，將活動光影氛圍延伸至老街，讓旅客在活動結束後仍可漫步街區、欣賞夜間景觀，感受有別於白日風情。

此外，今年首次以「屏東光旅」串聯縣內不同夜間觀光場域，首站從小琉球老街出發，第2站25日將於萬丹森林公園點亮夜色，第3站11月7日回到屏東市，結合屏東聖誕節延續光之旅程，透過不同場域特色夜景，帶領旅客感受屏東從海島到城市多元夜色。

小琉球 屏東 萬丹

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