廟埕變舞台、月琴尬搖滾 屏東3齣原創音樂劇10月起接力登場

屏東縣政府深耕在地表演藝術，打造全新品牌「屏東原創Pt Original」，今年10月至明年1月接力推出「港墘仔」、「漂浪半島」及「婚，了頭的那一天」三齣原創音樂劇。

縣長周春米說，屏東不只有美麗山海風景，更有深厚的文化底蘊與源源不絕的創作人才，從2019年前縣長、現任總統府秘書長潘孟安推動「半島風聲相放伴」恆春民謠音樂劇場開始，縣府持續投入，鼓勵藝術團隊從屏東的土地尋找創作養分，將地方文化轉化為具有藝術感染力的舞台作品。

「屏東的故事，值得站上更大的舞台！」周春米說，縣府推動「屏東原創Pt Original」，讓觀眾看見演出，更希望逐步建立屬於屏東的文化品牌，在地團隊從創作、製作到演出，累積完整的專業能量。未來期待屏東原創作品能走出屏東展開全國巡演，實現「說在地的故事、演屏東的好戲」。

今年三齣作品各有特色，首先登場是屏東縣傑出演藝團隊「星星戲樂」製作的「港墘仔」，10月24日晚間7時半在東港東隆宮廟埕演出。突破傳統劇場，以東隆宮「黃金牌樓」打造沉浸式演出空間，邀請東隆宮大漢樂團及在地陣頭「下頭角」參與，讓專業劇場藝術與地方民俗文化相互激盪。

12月19日、20日下午2時半，恆春文化中心劇場館推出恆春半島首部大型原創民謠搖滾音樂劇「漂浪半島」。描述失去聲音搖滾女王意外穿越回30年前，與渴望離開半島的女孩相遇，交織跨越時空、尋找自我與家鄉認同的動人故事。巧妙結合恆春月琴與現代電吉他，讓傳統民謠在當代劇場展現嶄新生命。

2027年1月30日晚間7時半及31日下午2時半，屏東縣傑出演藝團隊「嵐天樂集」在屏東藝術館推出原住民音樂劇「婚，了頭的那一天」。以原住民族婚禮為背景，探討愛情、家庭期待與文化認同，帶領觀眾從不同視角理解文化傳承與人生選擇。

文化處表示，累積10齣涵蓋歌劇、音樂劇、戲劇、舞蹈及音樂等不同類型原創節目，串聯演員、音樂工作者、傳統藝師及地方素人共同參與，原創製作成為人才培育與文化傳承平台。

今年全新製作的「漂浪半島」及「婚，了頭的那一天」，公開徵選演員與歌隊，廣邀對表演藝術懷抱熱情民眾參與，讓素人表演者有機會與專業團隊合作。

三齣原創音樂劇節目票券於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，屏東藝遊卡會員可享75折優惠。

「港墘仔」突破傳統劇場，以東隆宮「黃金牌樓」打造沉浸式演出空間，邀請東隆宮大漢樂團及在地陣頭「下頭角」參與，讓專業劇場藝術與地方民俗文化相互激盪。記者劉星君／攝影