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馬公多元運動嘉年華會登場 1200人共襄盛舉場面熱鬧

中央社／ 澎湖縣17日電

馬公市多元運動嘉年華會今晚在澎湖縣立田徑場登場，1200名男女老少同場競技，讓市運成為家庭共同參與、鄰里相互交流的場合，場面熱鬧有趣。

「2026馬公市第2屆多元運動嘉年華會」活動，今晚在縣立田徑場登場，由市長黃健忠與市民代表會主席歐銀花等人共同主持，22個以上社區和球隊等1200名選手及展演人員依序進場，運動場上有如歡樂的嘉年華會。

黃健忠表示，市民運動經驗與體能各有不同，規劃有選手競技舞台，也考慮一般社區與家庭的參與需求。讓所有市民親近運動，並將運動融入日常生活。

馬公市多元運動嘉年華會，規劃有槌球、法式特奧滾球、射箭、慢速壘球、足球、10公里路跑、滑輪溜冰、桌球等賽事和麻將大賽、寶寶爬行及活力社區展演等，從球類競技到社區交流都有，讓市運成為家庭共同參與、鄰里相互交流的場合。

馬公 運動 澎湖縣

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