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聯合盃作文賽金門初賽697人應戰 從AI使用到跟風思考考驗學生觀察力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，每位學生都認真書寫，寫出好文章。記者蔡家蓁／攝影
第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，每位學生都認真書寫，寫出好文章。記者蔡家蓁／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，吸引697名學生應試，到考率達92.44%。今年考題貼近生活，從陪伴多年的物品、秋日感受，到同儕相處、跟風心理及人工智慧（AI）的適度使用，引導學生從日常經驗出發，寫出自己的觀察與思考。通過初賽的210名學生，將於12月6日參加全國總決賽，與各縣市好手較量。

今年金門區初賽原有754名學生報名，實際到考697人，分為國小中年級、國小高年級、國中七至九年級及高中職組，在金城國中設置32個試場，金門縣政府教育處社教科科長周祥敏、金城國中教務主任楊弘安等人視察試場，為參賽同學加油打氣。

聯合盃金門區初賽由金門縣政府、聯合報系文化基金會主辦，金城國中協辦，初賽成績預定11月4日公告於聯合盃官網（https://udncollege.udn.com/udncompetition20/）。

今年各組題目從生活觀察延伸至價值判斷。國小中年級組以「陪我很久的一樣物品」為題，高年級組則寫「秋天的風，到底吹來了什麼？」國中七年級組探討「當朋友有了新『麻吉』」，八年級組為學弟妹撰寫「國中生的生存守則」，九年級組則思考「當大家都這麼做」時，自己該跟風還是婉拒。高中職組進一步從生活觀察或個人經驗出發，探討如何在追求現代生活便利與發展的同時，拿捏「過度與適度」之間的界線。

高中組考題也讓學生聯想到當前熱門的AI議題。金門高中學生周立元說，他看到題目後，想到生活中經常聽到如何適度使用AI的討論，因此嘗試從不同角度切入，思考如何避免過度依賴AI，他多次參加聯合盃，認為今年題目開放、發揮空間大，能從不同面向延伸論述。

金城國中九年級學生王子瑜則從同儕互動出發，觀察到身邊不少同學習慣跟隨他人的選擇。他認為，跟風或婉拒本身沒有絕對的對錯，重要的是聆聽別人的想法、設身處地理解他人，同時相信並堅持自己的觀點。儘管他覺得今年題目比往年稍難，但因平時練習過類似題型，仍能順利下筆。

對第一次參賽的中正國小四年級學生李秉叡而言，考題則是另一種挑戰。他坦言，想介紹的物品太多，一時不知道該如何選擇，反而成了寫作時最傷腦筋的事。

主辦單位表示，聯合盃全國作文大賽不只是展現學生寫作能力的舞台，也希望鼓勵學生發揮創意、抒發情感，並勇於突破既有框架，提出自己的觀點。隨著賽事發展，命題逐漸從傳統引導式寫作，轉向強調素養應用與獨立思辨；評選方向也參考國中教育會考、學測的評量精神，邀請具專業背景的教師參與評審，兼顧專業與公正。

第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，金門縣政府教育處社教科科長周祥敏（左）、金城國中教務主任楊弘安（左二）等人視察試場，為參賽同學加油打氣。。記者蔡家蓁／攝影
第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，金門縣政府教育處社教科科長周祥敏（左）、金城國中教務主任楊弘安（左二）等人視察試場，為參賽同學加油打氣。。記者蔡家蓁／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，吸引697名學生應試，到考率達92.44%。記者蔡家蓁／攝影
第20屆聯合盃全國作文大賽金門區初賽今天下午在金城國中登場，吸引697名學生應試，到考率達92.44%。記者蔡家蓁／攝影

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