當代國際版印性藝術展 呈跨媒材與地域多元面貌

澎湖首場「墨行其間－當代國際版印性藝術展」，今天在洪根深美術館登場，有來自日韓等多國藝術家共同展出，呈現當代版印藝術跨越媒材與地域的多元面貌。

澎湖首場「墨行其間－當代國際版印性藝術展」，由高雄師範大學美術學系副教授高嘉宏策展，包括有日本、韓國、泰國、馬來西亞、芬蘭及台灣等10餘位藝術家共同參展，縣府參議洪棟霖全程以英文介紹，澎湖文化局代理局長洪進業致贈感謝狀給參展的國內外藝術家。

澎湖文化局表示，首次舉辦跨國性的「當代國際版印性藝術展」，匯集多國藝術家共同參與，不同國家與文化背景的創作者以「版印」為共同語彙展開對話，讓版印藝術不再侷限於紙面，而是延伸至身體、空間及跨媒介實踐，呈現豐富而多元的當代藝術面貌。

「當代國際版印性藝術展」特展今天舉行開幕，並邀請馬來西亞藝術家李迪權分享當代版印藝術的創作實踐與發展等專題講座，展期自17日至116年3月29日止，歡迎民眾走進「墨行其間」，在版、墨、身體與空間的交會之中，感受當代版印藝術的創新魅力。