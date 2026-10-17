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中國海峽閩劇團馬祖公演 王忠銘：感謝文化部與陸委會同意

中央社／ 連江縣17日電

連江縣政府邀請中國福州市馬尾區海峽閩劇團，16至19日舉行3場公演。連江縣長王忠銘於今日南竿公演前致詞說，疫情後首度有閩劇團來馬祖，感謝文化部與陸委會同意。

連江縣政府文化處新聞資料指出，重陽節將近，為弘揚敬老尊賢美德，並豐富長者藝文生活，16至19日邀請中國福州市馬尾區海峽閩劇團，於北竿、南竿、東引舉行3場演出。也是新冠疫情後，首度有閩劇團來馬祖巡迴表演。

今天下午於南竿的表演前，連江縣長王忠銘以馬祖語致詞指出，馬祖民眾很久沒看福州戲，盼透過邀請專業閩劇團，讓大家回味。此次公演能順利成行，在縣府不斷溝通下，感謝文化部與陸委會同意專案申請。

文化處說明，海峽閩劇團此次演出劇目「龍台駙馬」，描述南宋學子林存高中狀元並被招為駙馬後，奉旨前往台州考察，因見惡吏仗勢欺人、激起民憤而果斷斬官，展現凜然清廉、立德為民的價值，極具教化意義與豐富的藝術感染力。

文化處說，中國福建省與台灣馬祖，均為馬祖語（閩東語）文化圈，閩劇（福州戲）在馬祖民間一直保有群眾基礎，是許多長輩熟悉的常民記憶。盼藉由專業劇團表演，滿足長者對傳統戲曲的渴望，並營造沉浸式的母語環境。

文化處強調，海峽閩劇團此次來馬祖演出，分別於北竿、南竿、東引舉辦公演，莒光則安排專車與專船接駁至南竿，為落實各鄉文化平權，讓民眾能就近欣賞，促進馬祖語與傳統文化的薪火相傳。

馬祖 王忠銘 文化部

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