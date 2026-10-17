影／金門坑道音樂節大提琴聲響徹戰地秘境　安可曲突「鳴槍」嗨翻全場

活動邁入第18年、被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行，兩天安排6場演出，吸引1200位中外樂迷在鬼斧神工的坑道音箱中欣賞宛若天籟之音的西洋古典音樂，也在天然音場中感受金門從戰地走向和平的另一種風景；藝術總監張正傑更在安可曲《騎馬舞》結尾突然掏出道具鳴槍，讓全場樂迷又驚又喜，將現場氣氛推向高潮。

內政部次長董建宏、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長陳祥麟及總統府國策顧問程文俊等人出席首場演出。董建宏表示，他已連續3年代表內政部長劉世芳參加坑道音樂節，每次走進坑道，都能感受到金門從戰地走向和平的文化力量。

董建宏說，過去提到金門，許多人首先想到八二三砲戰與戰地前線，如今透過音樂節，世界看見的不只是戰爭歷史，還有金門的自然之美、特殊地理位置與深厚僑鄉文化，他也期待未來有更多人，包括總統賴清德都能親自走進坑道聆聽，感受金門不同於以往的面貌。

首場演出由女高音林慈音、男高音林健吉搭配弦樂四重奏揭開序幕，張正傑帶領的演奏團隊以琴聲與歌聲交織，在花崗岩壁間營造獨特音場。最令人意外的是安可曲《騎馬舞》，演出尾聲張正傑突然拿出道具帥氣鳴槍，讓原本沉浸在古典樂中的觀眾驚呼連連，現場氣氛瞬間沸騰。

張正傑表示，坑道音樂節的重要任務之一，就是透過音符演奏和平，為翟山坑道注入新生命，讓這裡不再只是單純的觀光景點。談到鳴槍彩蛋，他解釋，《騎馬舞》的演出典故與綁匪有關，歐洲演出版本常在結尾加入「BANG」的槍聲。今年適逢馬年，加上金門早年也曾有海盜出沒的歷史，因此特別安排這段橋段，讓音樂與地方歷史相互呼應，增添演出的情境趣味。

金門國家公園管理處長黃子娟表示，金管處自民國98年起為活化閒置軍事據點創辦坑道音樂節，疫情期間也持續舉辦，18年來累計吸引超過2萬5000名中外樂迷參與，已成為每年10月金門具代表性的觀光文化盛事。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允也肯定活動已成為金門經典觀光盛事，建議未來除弦樂演出外，可加入打擊樂、大鼓等不同形式，豐富節目內容，吸引更多族群走進坑道。

明天的演出則由長笛演奏家蕭雅心開場，接著由台灣國樂團二胡首席戴瑋演奏《賽馬》，以剛勁奔放的弓弦樂音，為坑道注入熱烈節奏。

活動邁入第18年、被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行，兩天安排6場演出，吸引1200位中外樂迷在鬼斧神工的坑道音箱中欣賞宛若天籟之音的西洋古典音樂。記者蔡家蓁／攝影

活動邁入第18年、被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行，兩天安排6場演出，吸引1200位中外樂迷在鬼斧神工的坑道音箱中欣賞宛若天籟之音的西洋古典音樂。記者蔡家蓁／攝影

金門坑道音樂節今明兩天在翟山坑道舉行，兩天安排6場演出，吸引1200位中外樂迷在鬼斧神工的坑道音箱中欣賞精彩表演，藝術總監張正傑（右）在演出結束後介紹參演的音樂家。記者蔡家蓁／攝影

被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行，圖為女高音林慈音、男高音林健吉兩人的精彩演出。記者蔡家蓁／攝影