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蕭副總統參訪澎湖 肯定地方創生成果

中央社／ 澎湖縣17日電

副總統蕭美琴今天參訪澎湖縣地方創生成果，盛讚澎湖青年返鄉投入，延續守護珍貴石滬特有文化，也邀國民一起認識澎湖，實地體驗澎湖魚灶蒸魚與大蛤飯等。

蕭副總統在民主進步黨澎湖縣長參選人吳淑瑾等陪同下，參訪澎湖紅羅石滬文化保存與青螺社區地方創生成果，並到澎湖天后宮參香，祈求國泰民安。

蕭副總統表示，數百年來，石滬已形成澎湖在地特色文化，近年青年返鄉投入，一起修護守護兼具傳統與工藝的石滬，將傳統石滬蛻變成觀光等多元產業，澎湖縣政府應發揚光大在地文化特色，活絡地方，讓更多國民認識澎湖。

蕭副總統也到湖東社區考察農村再生與社區永續發展，看到社區近年努力，盛讚幾乎包辦全國性農村再生大獎，肯定農村再生成果。

吳淑瑾感謝蕭副總統跨海走訪澎湖在地文化及社區，關心地方創生、傳統文化保存與農村再生成果。

澎湖 蕭副總統 蕭美琴

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