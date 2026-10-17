蕭副總統參訪澎湖 肯定地方創生成果

活動邁入第18年、被譽為「一生必聽」演奏會的金門坑道音樂節，今明兩天在翟山坑道舉行，兩天安排6場演出，吸引1200位中外樂迷在鬼斧神工的坑道音箱中欣賞宛若天籟之音的西洋古典音樂，也在天然音場中感受金門從戰地走向和平的另一種風景；藝術總監張正傑更在安可曲《騎馬舞》結尾突然掏出道具鳴槍，讓全場樂迷又驚又喜，將現場氣氛推向高潮。

2026-10-17 15:31