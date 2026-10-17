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金門坑道音樂節登場 18年累計逾2萬樂迷參與

中央社／ 金門17日電
2026年「金門坑道音樂節」17日、18日登場，首日由女高音林慈音、男高音林健吉搭配弦樂四重奏在翟山坑道演出。中央社
2026年「金門坑道音樂節」17日、18日登場，首日由女高音林慈音、男高音林健吉搭配弦樂四重奏在翟山坑道演出。中央社

2026金門坑道音樂節今天登場，內政部國家公園署金門國家公園管理處說，18年累計超過2.5萬名樂迷參與；內政部次長董建宏說，這代表金門從戰地轉為一般政務與邁向國際關鍵。

金管處主辦的音樂節首日由女高音林慈音與男高音林健吉搭配弦樂四重奏在翟山坑道內演出，董建宏、總統府國策顧問程文俊與金門縣副縣長陳祥麟等出席首場演出。

已連3年參加音樂節的董建宏接受媒體聯訪表示，過去大家討論金門只想到八二三炮戰等，現在談到金門，會談金門的美、特殊、僑鄉文化及音樂。

根據內政部新聞稿，金管處長黃子娟表示，翟山坑道是金門重要戰地史蹟，金管處民國98年起為活化閒置軍事據點而創辦音樂節。

內政部說，音樂節轉化肅穆軍事據點為涵養藝文的天然音場，讓戰役史蹟重獲新生、世代傳承，成為推廣環境教育與觀光亮點，為這座歷史島嶼注入文化生命力與永續發展契機。

金門 音樂 內政部

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