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「好伴狗狗」首度移師衛武營 黑狗選美、陪伴存摺登場

中央社／ 高雄17日電
2026好伴狗狗吹狗螺音樂生活節17日首度移師高雄衛武營舉辦，活動持續推廣友善動物理念，讓大家認識、認養動物。（主辦單位提供）中央社
2026好伴狗狗吹狗螺音樂生活節17日首度移師高雄衛武營舉辦，活動持續推廣友善動物理念，讓大家認識、認養動物。（主辦單位提供）中央社

好伴狗狗吹狗螺音樂生活節今明兩天首度移師高雄衛武營舉辦，打造戶外音樂與動物友善空間。自2019年在動物收容所舉辦以來，持續推廣友善動物理念，曾獲日本Good Design設計獎。

高雄市動物保護處表示，今年活動結合公園場域與陪伴概念，推出「陪伴存摺」機制，民眾參與「貓叫春」舞台講座或完成闖關任務，即可累積「樂陪時數」，兌換咖啡、餐飲及旅宿等18家「好伴空間」友善店家的折價券，呼應市府推動的「好伴狗狗樂陪（Love Pet）」時間銀行政策。

主辦單位透過新聞稿表示，今年另一亮點是首度以「黑狗平權」為主題，透過「Black Gold烏金計畫」呈現黑狗魅力，現場設有「黑狗療癒站」。18日下午登場的「我愛黑色會」黑狗限定選美，開放線上報名、限額10組，不設名次，將依參賽黑狗特色頒發專屬獎項；17日則舉辦「陪你SWAG午覺」狗狗睡覺大賽。

音樂演出方面，17日由當代爵士樂團A TempoQuartet及入圍第17屆金音創作獎6項大獎的創作歌手羊駝小姐Malpaca演出；18日邀請金曲獎最佳客語專輯得主邱淑蟬，以及來自恆春的壓滿俱樂部YaMon SocialClub接力登台。

活動也規劃「歐陪來福利社」市集，共有30攤，涵蓋寵物選物、毛孩主題創作及特色餐飲，邀請民眾攜毛孩共度週末。

衛武營 選美 狗狗

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