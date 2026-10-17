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高雄心臟名醫車禍驟逝 醫護嘆「他真是好醫師」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝
高醫心臟科名醫趕回醫院救人途中，不幸撞上路旁衝出小貓而摔車身亡。記者巫鴻瑋／翻攝

「他真是好醫師！」高醫權威心臟血管內科醫師朱志生15日晚間騎車途中，因一隻貓突然竄出，閃避不及摔車重傷，經搶救仍不幸離世，消息傳出震驚醫界。熟識他的醫護人員感嘆，朱志生醫術專業、待人親切，平時熱心投入醫療工作，沒想到突如其來的意外，讓好醫師就此殞落，令人萬分不捨。

「好同學、好醫師，我們會永遠懷念你！」昔日同窗得知噩耗，難以置信昔日好友竟突然離世，也悲痛寫下長文追憶，形容朱志生個性柔軟善良，更是自己心目中最優秀、最信賴的心臟科專家，字裡行間流露不捨。

朱志生老同學在臉書發文說，聽到群組傳來噩耗，看著手機螢幕上的文字，遲遲無法相信這是真的，讓他難以接受。

「這或許正是你一直以來那份柔軟與善良，只是這個代價實在太讓人心碎。」老同學感嘆，朱志生因閃避突然竄出的貓而發生意外，沒想到善良的本性，竟讓他付出生命代價。

他回憶，幾個小時前，腦海中不斷浮現兩人年少時的畫面，高中時期，兩人曾是坐在前後座的同學，一起上英文課，度過無憂無慮的青春歲月；畢業後還曾相約唱KTV，朱志生擁有宛如明星般的好歌喉，總讓同學聽得驚豔。

老同學眼中，朱志生不僅是青春歲月裡的摯友，更是醫療路上值得信賴的專業醫師，兩人後來都踏上從醫之路，昔日坐在前座的大男孩，逐漸成為守護無數病患心跳的心臟科醫師。

「這些年來，你一直是我心中最優秀、最信賴的專家。」老同學透露，只要遇到任何心臟相關的醫學問題，朱志生永遠是他第一個想到的諮詢對象，專業能力深受同儕肯定。

更令人鼻酸的是，朱志生在醫療工作之外，也是陪伴老同學走過青春歲月的摯友，老同學也感性寫道，無論是作為年少時的朋友，還是醫療路上最堅實的後盾，朱志生都扮演無可取代的角色。

「高醫的同仁們已經為你盡了最大的努力，現在，你不痛了，所有的疲憊也都放下了。」他在貼文最後寫下祝福，盼老同學在另一個世界，仍能繼續開心唱著最愛的歌，「一路好走，我的好同學、好醫師，我們會永遠懷念你」。

這起事故發生於15日晚間6時許，朱志生騎乘機車行經鼓山區博愛一路433巷時，突然有貓從路旁竄出，他閃避不及，碰撞後摔車倒地，頭部及肢體受傷、意識不清，緊急送往高雄醫學大學附設醫院搶救，仍於16日下午宣告不治。

車禍 心臟 高雄 醫護

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