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斥資132億元研教園區啟動！2頂大進駐高雄助力育才 屏科也迎首家廠商

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
斥資一三二億元打造的高雄「國家重點領域校際研教園區」昨啟動，預計培育兩千一百名碩博士高階人才。記者郭韋綺／攝影
斥資一三二億元打造的高雄「國家重點領域校際研教園區」昨啟動，預計培育兩千一百名碩博士高階人才。記者郭韋綺／攝影

半導體、ＡＩ產業搶才，高雄斥資一三二億元打造國家重點領域校際研教園區，延攬清華大學、陽明交通大學進駐，預計二○三○年前培育逾兩千一百名碩博士人才。屏東科學園區尚未完工，設廠率已達百分百，首家廠商宇晨材料營運總部昨開幕，因應未來南台灣科技產業布局，地方已向中央爭取規畫第二園區。

「國家重點領域校際研教園區」工程昨在蓮池潭東側啟動，規畫三大基地、六項建設，配置半導體技術、精密檢測中心、無塵室與實驗室，打造南台灣高階科技人才培育基地。市長陳其邁形容，清大、陽明交大進駐是對教育界「巨人的投資」。半導體與先進科技日益複雜，人才是產業發展的根本瓶頸，兩所頂大進駐對加速南台灣產業轉型至關重要。

陽明交大將推動學士後半導體學程，並爭取大學期間預修，讓學生畢業後再讀一年取得第二學位，也積極申設高雄碩士學程，培育跨域科技人才。清大上周已獲教育部核准在高雄設立跨校級產學院，將結合台積電等企業支援南台灣產業發展。市府表示，園區將開放南部卅八所大專院師生共同使用，選修陽明交大「學士後學程」，並與高雄大學、長榮大學等在地院校合作預修機制，銜接至園區修讀第二學位或碩博士。

屏東科學園區首家進駐廠商、宇晨材料國際營運總部暨廠辦昨啟用，宇晨掌握高導熱液態金屬技術，主要應用於生成式ＡＩ、高效能運算及先進封裝晶片的導熱散熱需求。國際營運總部暨廠辦將作為研發、生產及製造基地，未來與屏東大學、屏科大產學合作，建立人才培育管道，增加在地就業機會。

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