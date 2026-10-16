高醫啟動機器人安娜輔助 牙醫人才培育邁向智慧化

高醫今天宣布，啟動智慧機器人輔助作業示範場域，新一代牙科教學機器人「Anna安娜」首度亮相，盼結合臨床訓練、標準化評量及智慧科技，培育具備跨域能力的新世代牙醫人才。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天攜手中華民國牙醫師公會全國聯合會，舉辦牙醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）區域性臨床技能測驗，並舉辦記者會宣布啟動智慧機器人輔助計畫。

高醫表示，人工智慧與機器人逐步進入醫療場域，牙醫師除須具備扎實臨床能力，也需熟悉數位醫療系統及人機協作。此次與工研院南分院智慧機器人創新與應用研發中心合作開發「安心醫療器械夥伴：Anna安娜」，希望讓年輕牙醫師在PGY訓練階段接觸智慧科技，培養跨領域應用能力。

高醫健康台灣深耕計畫辦公室執行長吳文正表示，人才培育、尖端研究及全人照護是牙醫教育的重要方向，透過機器人輔助牙科作業及跨域教學，希望建立可供觀摩、逐步推廣的人才培育模式。

牙醫師全聯會理事長黃立賢致詞表示，因應少子化、高齡化及多元醫療需求，須建立完整的牙醫人才培育體系。牙醫PGY制度自2010年實施以來，已協助提升新進牙醫師臨床能力，但全國仍缺乏統一、標準化的技能訓練與測驗機制，盼透過健康台灣深耕計畫，強化訓練品質及人力均衡發展。

工研院機械與機電系統研究所組長游鴻修表示，安娜可協助醫療人員處理重複性行政及後勤工作，降低潛在感染與職災風險，讓醫療團隊將更多心力投入臨床治療及醫病溝通。

高醫牙科部長杜哲光說，臨床能力評估可能受教師、場域及病例差異影響，透過示範、觀摩及跨院交流，可累積評量經驗，逐步建立更一致的訓練模式。高醫未來也將持續推動訓練、評量、回饋及改善循環，促進牙醫臨床教育朝標準化、客觀化及智慧化發展。