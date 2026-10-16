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留住年輕人 王忠銘營造留才環境、曹爾元強調發展機會

中央社／ 連江縣16日電

連江縣就業市場高齡化，留住年輕人成縣長選戰焦點。國民黨參選人王忠銘認為，縣府應營造讓年輕人留下來的環境；無黨籍參選人曹爾元說，要讓青年看到發展機會，才願留在馬祖。

爭取連任的連江縣長王忠銘今天出席連江縣政府聯合辦公大樓新建統包工程開工典禮，會後接受中央社訪問表示，青年的未來有很多路可選，縣府應致力於營造讓年輕人留下來的環境。針對公務員，縣府透過離島特考、人才培育菁英班計畫等，讓更多人願意投入為民服務行列。

王忠銘說，針對創業青年持續推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），以及補貼創業貸款利息、設立南竿梅石青創基地等。此外，各鄉社會住宅也陸續發包、興建，降低青年居住負擔。但他也坦言，政策無法滿足每一個人，故難針對個案協助，而是創造整體青年友善氛圍。

曹爾元下午於清水村告訴中央社記者，要想留住年輕人，交通、產業、居住、育兒等方面的發展環環相扣，最重要的是，要讓青年在馬祖有工作、收入，且能看到未來發展，才會願意落地生根。縣府則扮演資源共享、從旁關心的角色。

曹爾元表示，馬祖位處離島，但青年的學習不應受空間或地理限制，國際化視野更不可或缺，當選後將推動馬祖青年國外碩博士獎助計畫；較缺工的餐飲、觀光等產業，鼓勵年輕人接棒傳承。此外，提供優惠貸款，並優化現有SBIR制度，讓在地青年創業更具競爭力。

根據馬祖地區113年人力資源調查報告，就業者中45至64歲者占過半數，高達51.43%，25至44歲僅37.19%，而15至24歲更只有全體的2.96%，不僅凸顯整體就業市場高齡化，職場新鮮人更是稀有存在。

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