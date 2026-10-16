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屏東原創品牌登場 10月起3齣音樂劇接力登場

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣政府持續深耕在地表演藝術，打造全新品牌「屏東原創PtOriginal」，10月起接力推出3齣原創音樂劇，展現屏東原創音樂劇的豐沛能量。

縣府今天在屏東藝術館舉辦「屏東原創Pt Original」推廣記者會，10月至明年1月將接力推出「港墘仔」、「漂浪半島」及「婚，了頭的那一天」三齣原創音樂劇。縣長周春米到場為演出團隊加油打氣，現場透過精彩演出片段，也讓人提前感受三部作品各具特色的藝術魅力。

周春米表示，屏東不只有美麗的山海風景，更有深厚的文化底蘊與源源不絕的創作人才，從民國108年前縣長、現任總統府秘書長潘孟安推動「半島風聲相放伴」恆春民謠音樂劇場開始，縣府便持續投入資源，鼓勵藝術團隊從屏東的土地尋找創作養分，將地方文化轉化為具有藝術感染力的舞台作品。如今，從東港、恆春到原住民族文化，三齣風格迥異的原創音樂劇陸續登場，正是屏東多年深耕文化藝術所累積的豐碩成果。

「屏東的故事，值得站上更大的舞台。」周春米強調，縣府推動「屏東原創Pt Original」，不只是要讓觀眾看見精彩演出，更希望逐步建立屬於屏東的文化品牌，讓在地團隊從創作、製作到演出，累積完整的專業能量。未來期待屏東原創作品能走出屏東展開全國巡演，讓更多外地觀眾透過音樂劇認識屏東，真正實現「說在地的故事、演屏東的好戲」，讓屏東的文化魅力被更多人看見。

今年3齣作品各具特色，首先登場的是屏東縣傑出演藝團隊「星星戲樂」製作的「港墘仔」，24日晚間7時30分在東港東隆宮廟埕演出；緊接著12月19日、20日下午2時30分，恆春文化中心劇場館將推出恆春半島首部大型原創民謠搖滾音樂劇「漂浪半島」。

明年1月30日晚間7時30分及31日下午2時30分，則由屏東縣傑出演藝團隊「嵐天樂集」於屏東藝術館推出原住民音樂劇「婚，了頭的那一天」。

縣府提及，3齣原創音樂劇節目票券已於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，屏東藝遊卡會員可享75折優惠，詳細演出資訊可至屏東縣政府文化處官方臉書（Facebook）查詢。

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