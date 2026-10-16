金門海灘清出550公斤垃圾！ 塔山電廠號召200人守護將軍泉

金門海岸垃圾清不完，地方攜手守護海洋環境。塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，號召電廠員工、社區志工及地方單位約200人共同清理海岸，經過一上午努力，共清出保麗龍約100公斤、可回收物200公斤及一般垃圾250公斤，合計約550公斤，展現公私協力守護海岸的行動力。

這場「115年下半年金城鎮將軍泉海灘淨灘活動」由塔山發電廠廠長陳啟賢主持，立委陳玉珍辦公室主任林孫全、金城鎮長李誠智、金城鎮民代表會主席郭永隆，以及金門縣環保局、金城鎮公所、金門國家公園管理處等單位代表到場，前水頭、後豐港社區發展協會也動員參與，透過分工合作清理海灘垃圾。

此次清出的垃圾中，保麗龍約100公斤，顯示海岸清潔除了清除一般廢棄物，也須持續關注不易分解的垃圾對海洋環境造成的負擔。參與人員透過實際撿拾、分類及回收，進一步認識垃圾減量與資源回收的重要性，讓環境保護不只停留在口號，也落實在日常生活中。

塔山發電廠表示，將軍泉及周邊海岸是金門珍貴的自然環境，需要地方共同維護。電廠持續推動例行性環境維護工作，此次結合公部門、社區與員工力量辦理淨灘，除了改善海岸環境，也希望深化與地方的互動，落實企業社會責任及敦親睦鄰精神。

電廠表示，未來將持續辦理環境清潔相關活動，結合地方力量推廣環境教育，提升民眾對海洋保育、垃圾分類及減塑的重視，共同維護金門海岸環境，為下一代留下更潔淨、永續的生活空間。

塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，塔山發電廠廠長陳啟賢致詞感謝各單位的共襄盛舉。記者蔡家蓁／攝影

塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，號召電廠員工、社區志工及地方單位約200人共同清理海岸，經過一上午努力，共清出約550公斤海漂垃圾。記者蔡家蓁／攝影

塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，塔山發電廠廠長陳啟賢（中）頒發加菜金給金城鎮公所，由金城鎮長李誠智（右）金城鎮民代表會主席郭永隆（左）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，立委陳玉珍辦公室主任林孫全致詞肯定這項活動。記者蔡家蓁／攝影

塔山發電廠今天上午在金城鎮將軍泉及電廠周邊海灘舉辦淨灘活動，塔山發電廠廠長陳啟賢（左三）偕同立委陳玉珍辦公室主任林孫全（左四）、金城鎮民代表會主席郭永隆（左五）等人一起沿著海灘撿拾垃圾。記者蔡家蓁／攝影