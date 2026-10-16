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屏科首家進駐廠商宇晨材料啟用 地方盼「第二園區」快成立

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。記者潘奕言／攝影
屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。記者潘奕言／攝影

屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮，從動土到進駐僅花2年時間，縣長周春米出席祝賀。屏東科學園區還未完工設廠率已達100%，縣府及立委徐富癸也呼籲中央提前布局，設置「屏東第二科學園區」。

宇晨材料掌握高導熱液態金屬技術，研發「金屬霜CREAMETAL™」主要應用於生成式AI、高效能運算及先進封裝晶片的導熱散熱需求。這次啟用的國際營運總部暨廠辦將作為研發、生產及製造基地，強化在新材料及半導體相關產業鏈的布局。

宇晨材料董事長林秋郎是屏東子弟，他說新廠以產值50億元為目標，未來將與屏東大學、屏科大推動產學合作，從研究計畫、實習到就業，逐步建立在地人才培育管道，希望增加在地就業機會，帶動地方經濟、回饋家鄉。

周春米表示，宇晨材料長期投入液態金屬散熱技術，產品應用於半導體晶片、生成式AI及高效能運算等領域，進駐設廠讓屏東鏈結半導體與AI產業。感謝國科會、南科管理局及相關單位協助，也歡迎更多企業進駐屏東。

她說，「現在投資屏東正當時。」隨著屏東科學園區廠商陸續進駐，帶動高鐵屏東站特定區周邊發展，縣府也「築巢引鳳」備妥完善產業用地與基礎建設，歡迎全球優秀企業與投資者扎根屏東，讓屏東從農漁大縣持續朝科技新城發展。

屏東科學園區還未完工設廠率就已達100%，面對未來台灣產業擴張與企業進駐需求，縣府及立委徐富癸呼籲中央應提前布局，在屏南地區評估設置「第二科學園區」，行政院長卓榮泰日前也回應會進行評估，盡力爭取建置。

屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。記者潘奕言／攝影
屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。記者潘奕言／攝影

屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮，縣長周春米（右）與宇晨材料董事長林秋郎合影。記者潘奕言／攝影
屏東科學園區首家進駐廠商「宇晨材料」今天舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮，縣長周春米（右）與宇晨材料董事長林秋郎合影。記者潘奕言／攝影

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