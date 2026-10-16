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金門私幼中秋活動太清涼惹爭議 教育處公布調查結果與處置方式

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣某私立幼兒園日前舉辦中秋節主題活動，安排幼兒穿著由園方老師協助串接做成的柚子皮裝逛超市，引發社會關注。金門縣政府教育處調查後今天表示，園方事前雖透過LINE社群及聯絡簿通知家長，形式上已取得家長知情同意，但活動服裝合宜性、保暖程度及幼兒隱私維護確實欠佳，已正式函文要求園方檢討改善。記者蔡家蓁／攝影
金門縣某私立幼兒園日前舉辦中秋節主題活動，安排幼兒穿著由園方老師協助串接做成的柚子皮裝逛超市，引發社會關注。金門縣政府教育處調查後今天表示，園方事前雖透過LINE社群及聯絡簿通知家長，形式上已取得家長知情同意，但活動服裝合宜性、保暖程度及幼兒隱私維護確實欠佳，已正式函文要求園方檢討改善。記者蔡家蓁／攝影

金門縣某私立幼兒園日前舉辦中秋節主題活動，安排幼兒穿著由園方老師以柚子皮協串接做成柚子裝，讓幼童配戴穿著逛超市，引發社會關注。金門縣政府教育處調查後今天表示，園方事前雖透過LINE社群及聯絡簿通知家長，形式上已取得家長知情同意，也沒有強迫幼兒參加的情形，但活動服裝合宜性、保暖程度及幼兒隱私維護確實欠佳，已正式函文要求園方檢討改善。

教育處表示，獲悉網路相關議論後，第一時間依程序釐清事實，並會同社會處進行跨局處聯合處理，10月1日召開的金門縣幼教輔導團會議，也將此案列入討論，針對幼兒戶外活動安全、服裝尺度、保暖需求及隱私保護等議題進行研商與指導。

教育處進一步指出，經函請園方提供書面資料，並於10月13日完成審視後，確認園方是配合中秋節慶規劃系列主題課程，事前也曾透過LINE社群及聯絡簿公告活動內容。不過，即使活動已事先通知家長，並不代表活動安排就沒有檢討空間，幼兒的穿著是否合宜、戶外活動時能否兼顧保暖，以及個人隱私是否獲得妥善保護，仍是園方規劃課程時應優先考量的事項。

為保障幼兒身心健康及相關權益，教育處已正式函文要求園方切實檢討，未來辦理主題活動或戶外教學，必須嚴格審視服裝合宜性與保暖程度，並落實個人資料保護及正式肖像權授權程序，同時建立園內活動審查機制、加強教職員法規培訓。

教育處強調，後續將持續加強對園所的督導，要求園方在設計節慶課程及戶外體驗時，兼顧教育目的與幼兒安全、尊嚴及隱私，避免類似爭議再次發生，確保幼兒權益獲得充分保障。

金門 中秋 幼兒園

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