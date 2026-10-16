高雄這位里長全套競選小物太搶眼 支持者喊「像買偶像周邊商品」

年底九合一大選逼近，各地候選人競選小物互別苗頭。不同於多數里長候選人僅推出口罩或面紙等競選文宣品，高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取連任，不僅設計主視覺、推出競選影片，更推出毛巾、飄帶、T-shirt等全套組合文宣品販售，另加贈形象小卡，支持者笑稱「好像在買偶像周邊商品」。

前鎮區明孝里里長僅林浤澤一人登記參選，沒有競爭對手，但他仍戰戰兢兢爭取里民支持，今天公布全新視覺識別，並以「持續改變」為主軸，臉書粉專與LINE官方帳號同步換上新面貌，同時間公布形象影片及一系列競選小物商品。

林汯澤說，他以充滿活力的曙光黃，以及給人沉穩印象的港灣藍兩種顏色相互搭配，希望讓人感受「穩定中帶著向前」的調性。LINE官方帳號也重新整理，往後里政消息、活動資訊、工程進度都會即時更新，讓找里長、問里政更方便。

除設計主視覺外，林汯澤同步推出「持續應援毛巾」、「一起走飄帶」、「持續改變T-shirt」與「持續隨行徽章」，每一款都融入「持續改變」的設計元素，高規格打造里長選舉。林浤澤說，希望把理念帶進鄉親的日常，也讓優秀攝影師及設計師被外界看見；不管是毛巾、飄帶或徽章，上面都有「持續改變」字樣，讓大家一起把這份理念帶著走。

林汯澤今年曾參與民進黨市議員初選失利，但他依舊充滿服務熱忱。他表示，初選過程獲得很多好朋友支持與溫暖，未來會持續努力，11月14日邀請在地樂團來競選辦公室成立大會演出，希望號召更多年輕人參與政治、關心公眾事務。

高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取連任，推出一系列競選小物對外銷售。圖／林浤澤服務處提供

高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取連任，推出一系列競選小物對外銷售。圖／林浤澤服務處提供